Huawei i Bank Millennium rozpoczęły współpracę, której celem jest wprowadzenie aplikacji mobilnej banku do AppGallery, sklepu z aplikacjami na urządzeniach Huawei, podano w komunikacie.

Aplikacja będzie początkowo dostępna na urządzeniach opartych o GMS (Google Mobile Services), a niedługo potem, po integracji z HMS (Huawei Mobile Services), również na najnowszych smartfonach i tabletach marki opartych o HMS. Bank Millennium to kolejny duży polski bank, który dołączy do autorskiego sklepu z aplikacjami Huawei, podano.

„Z urządzeń Huawei korzysta wielu naszych klientów. Wiemy, że ci, którzy w swoich urządzeniach nie mają dostępu do usług Google, czekali na tę współpracę. Od kliku miesięcy otrzymujemy od nich wiele pytań. Dzięki nawiązanej współpracy nasza aplikacja mobilna wkrótce będzie dostępna w AppGallery na wszystkich urządzeniach Huawei” – powiedziała dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium Halina Karpińska, cytowana w komunikacie.

„Liczymy na to, że w grudniu uda nam się wprowadzić aplikację Banku Millennium do AppGallery, najpierw dla urządzeń opartych o GMS. Potem nastąpi integracja z HMS, dzięki czemu aplikacją Banku Millennium będą mogli cieszyć się także użytkownicy najnowszych urządzeń Huawei – dodał dyrektor rozwoju ekosystemu w Huawei CBG Polska Witold Walczak, cytowany w komunikacie.

AppGallery to autorski sklep z aplikacjami Huawei, w którym znajduje się już ponad 1000 polskich aplikacji, a w skali globalnej jest ich już ponad 96 tysięcy. Każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 490 mln aktywnych użytkowników z całego świata. Sklep jest częścią ekosystemu Huawei Mobile Services, w skład którego wchodzą takie usługi, jak Chmura, Przeglądarka i Motywy. Kluczem do ekosystemu HMS jest ID Huawei, czyli cyfrowy identyfikator użytkownika umożliwiający szybki i łatwy dostęp do usług na urządzeniach Huawei.

Huawei jest drugim największym producentem smartfonów na świecie – awansował na tę pozycję w połowie 2018 roku. Usługi i urządzenia Huawei dostępne są w ponad 170 krajach i korzysta z nich ponad 3 mld ludzi. Firma posiada 16 centrów badań i rozwoju w różnych częściach świata. Jedna z trzech grup biznesowych Huawei – Huawei Consumer Business Group – odpowiada za szerokie portfolio produktowe, w tym smartfony, laptopy, tablety i wearables, a także domowe routery oraz usługi w chmurze. Autorski sklep z aplikacjami – Huawei AppGallery – oferuje dostęp do ponad 96 tys. aplikacji. Każdego miesiąca ze sklepu korzysta ponad 490 mln aktywnych użytkowników na całym świecie. Sklep jest częścią ekosystemu opartego na Huawei Mobile Services.

Bank Millennium jest ogólnopolskim bankiem oferującym usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, sieć indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną.

