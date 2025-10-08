Bank Millennium szacuje wartość rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, utworzonych w III kwartale br., na 394 mln zł, podał bank. Dodatkowo, wartość rezerw na ryzyko prawne związane z portfelem kredytów walutowych udzielonych przez były Euro Bank przewidywana do utworzenia (ale bez wpływu na wynik finansowy), szacowana jest na 91 mln zł.

Ostateczna wartość rezerw oraz wyniki finansowe zostaną podane w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 24 października 2025 r.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 139,15 mld zł na koniec 2024 r.

