Bank Pekao wprowadził promocyjne oprocentowanie 8% w skali roku na koncie oszczędnościowym, otwieranym przez nowych klientów, podał bank.

Promocyjna 8% stawka obowiązuje przez 6 miesięcy od momentu otwarcia konta do kwoty 200 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym lub do 400 tys. zł na Koncie Oszczędnościowym Premium.

„Dotychczas wprowadzane promocje na kontach oszczędnościowych cieszyły się ogromnym zainteresowaniem klientów. Dlatego wprowadzamy je po raz kolejny, przy czym w każdej kolejnej edycji takiej promocji staramy się wdrażać coraz lepsze warunki, odpowiadając na oczekiwania klientów, tj. wyższe stawki oprocentowania czy wyższe kwoty salda środków objętego promocją” – powiedział dyrektor departamentu w Pionie Bankowości Detalicznej Remigiusz Hołdys, cytowany w komunikacie.

Od 17 października do 30 listopada br. trwa również nowa edycja popularnej promocji „Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom”, w której dziecko może zyskać aż 150 zł bonusu, podał bank.

„Pierwsza nagroda, 50 zł, trafi na konto dziecka, jeśli rodzic otworzy mu Konto Przekorzystne i konto oszczędnościowe Mój Skarb oraz zapisze je do promocji. Druga nagroda, 100 zł, wpłynie na konto dziecka po spełnieniu warunku aktywności, który uzależniony jest od jego wieku w dniu przystąpienia do promocji:

* poniżej 13 lat – rodzic zapewni min. 200 zł na nowo otwartym Koncie Przekorzystnym lub Moim Skarbie dziecka na dzień 10 grudnia 2022 r.;



* wiek od 13 lat do 17 lat – nastolatek zapłaci min. 5 razy kartą do konta lub BLIK do 10 grudnia 2022 r.” – czytamy w komunikacie.

Bank Pekao wprowadza również promocyjne oprocentowanie na koncie oszczędnościowym dla dziecka Mój Skarb – 8% w skali roku do kwoty 5000 zł przez pierwsze 6 miesięcy od otwarcia konta. Promocja obowiązuje od 17 października 2022 r. do 9 stycznia 2023 r.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 250,57 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews