Bank Pekao w ramach strategii na lata 2025-2027 „Sięgamy ponad horyzont” chce postawić na wzrost organiczny dzięki m.in. koncentracji na ofercie kredytowej dla mikro, małych i średnich firm (MMŚP) oraz pożyczkach; zmiana struktury portfela kredytowego w kierunku produktów bardziej marżowych ma pomóc dbać o rentowność – z ROE planowanym na powyżej 18% w 2027 r. – w środowisku spadających stóp procentowych, poinformowali przedstawiciele banku.

„Co druga firma w Polsce ma w jakiejś postaci rachunek związany z Pekao SA. To jest bardzo solidny grunt i ta ekspansja bankowości korporacyjnej wydaje się być w perspektywie najbliższych dwóch lat, może trzech, kluczową dźwignią wzrostu, na którą będziemy stawiali” – powiedział prezes Cezary Stypułkowski, podczas konferencji prasowej na temat nowej strategii.

Wiceprezes nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej Robert Sochacki dodał, że w obszarze bankowości korporacyjnej i bankowości przedsiębiorstw „celem jest istotny wzrost zarówno wolumenów, jak i dochodowości”.

„Mimo niepewności, którą widzimy, która przejawia się zarówno w obszarze gospodarczym, jak i politycznym, uważamy, że jesteśmy w przeddzień dużych inwestycji infrastrukturalnych, które będą miały charakter transformacyjny dla polskiej gospodarki. I te projekty w połączeniu z naszą wiedzą sektorową, z naszym doświadczeniem, determinacją i ambicjami muszą dać istotny wzrost w tym obszarze” – powiedział wiceprezes.

Obszary gospodarki, które są szczególnie interesujące dla Pekao to energetyka, logistyka i transport oraz przetwórstwo przemysłowe, w tym szczególnie przemysł chemiczny, spożywczy czy mineralny, wymienił Sochacki.

„Jeśli chodzi o rentowność, planujemy wykorzystać wiele dźwigni do budowania rentowności banku, aby osiągać wyższe zwroty z kapitału i minimalizować efekt spadku stóp procentowych. Jak to zrobimy? Zmienimy strukturę portfela kredytowego w kierunku produktów bardziej marżowych. Chcemy zmienić też strukturę przychodów w kierunku wzmocnienia wyniku prowizyjnego i jednocześnie planujemy wzrost udziału w obszarach strategicznych. To wszystko wesprzemy wydatkami marketingowymi. Zainwestujemy w technologię i infrastrukturę w oparciu o AI, technologię chmurową i cyberbezpieczeństwo” – zapowiedziała wiceprezes nadzorująca Pion Finansowy Dagmara Wojnar.

Bank podał w prezentacji, że średnioroczny wzrost (CAGR) portfela kredytowego w latach 2025-2027 ma wynieść 6-8% (wobec 187 mld zł w 2024 r.). Wiceprezes podkreśliła, że oznacza to „40-50 mld zł wzrostu”.

„Chcemy zmienić strukturę bilansu w kierunku bardziej rentownych, bardziej marżowych segmentów, stąd też wzrost pożyczki gotówkowej, segmentu mikro i segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o bankowość kooperacyjną, mamy tutaj ogromny potencjał wynikający z naszej wiedzy i ekspertyzy i liczymy na wykorzystanie środków z KPO” – dodała Wojnar.

„Pożyczka gotówkowa, segment mikro i segment małych i średnich przedsiębiorstw to te elementy, których udział w kredytach rośnie z obecnych 34% do 38% w 2027 roku. To są te segmenty, gdzie tego wzrostu będziemy też poszukiwać” – podkreśliła.

Jeśli chodzi o wynik prowizyjny, głównymi czynnikami napędzającymi wzrost ma być akcja kredytowa, zwiększenie wysycenia produktami ubezpieczeniowymi, leasing, faktoring oraz wzrost aktywności i transakcyjności klientów, wymieniła także wiceprezes.

„Mamy w strukturze grupy bankowej również spółki zależne działające w obszarze leasingu i faktoringu […] i formuła współpracy między bankiem a tymi spółkami może być poprawiona ” – zaznaczył Stypułkowski.

Sochacki zapowiedział, że Pekao chce dalej integrować ofertę banku z ofertą leasingową. Chce w tym celu m.in. wykorzystać rozwój technologii, która ma wesprzeć Pekao w zarządzaniu danymi oraz w automatyzacji procesów decyzyjnych.

„Klienci mogą oczekiwać, że oferta leasingowa pojawi się dużo bardziej niż to było do tej pory w kanałach zdalnych, czyli w bankowości elektronicznej czy też w aplikacjach mobilnych” – wskazał wiceprezes.

Wiceprezes nadzorujący Pion Technologii i Operacji Marcin Zygmanowski zwrócił uwagę, że przez ostatnie lata Bank Pekao inwestował w digitalizację obszaru detalicznego, a obecnie skupi się na obszarze bankowości korporacyjnej i MŚP.

„Kolejny etap to jest przygotowanie pewnego rodzaju mapy drogowej inwestycji, zmian w obszarze IT tak, żeby zbudować bardziej nowoczesną, bardziej sprawną architekturę, która pozwoli być nam gotowym na wyzwania przyszłości. Tą mapę drogową zaczniemy projektować już wkrótce i do końca roku będziemy mieli jasny plan inwestycji i zmian na kolejne lata” – zapowiedział Zygmanowski.

Wcześniej podczas konferencji prezes poinformował, że scenariusz planowany przez Bank Pekao na najbliższe 2-3 lata realizacji strategii to wzrost organiczny.

Opublikowana wczoraj Strategia Banku Pekao na lata 2025-2027 „Sięgamy ponad horyzont” przewiduje osiągnięcie wskaźnika ROE powyżej 18%, wskaźnika C/I poniżej 35% oraz kosztów ryzyka w przedziale 65-75 bps w perspektywie 2027 r.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.

