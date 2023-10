Bank Pekao uruchomi pięć nowych placówek w ramach projektu Multi-Branch, którego celem jest zebranie jednostek obsługujących klientów biznesowych i detalicznych oraz zespołów wsparcia w jednej przestrzeni biurowej, podał bank. Nowe placówki powstaną w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Łodzi.

„Projekt Multi-Branch to odpowiedź na oczekiwania klientów oraz pracowników. Ulokowanie jednostek w jednej przestrzeni biurowej poprawi jakość i dostępność usług, jak również stworzy lepsze warunki pracy. Nowe obiekty, które otwieramy to nowoczesne, dobrze skomunikowane, a także atrakcyjne miejsca, zapewniające najwyższe standardy i technologie. Jestem pewien, że proekologiczne rozwiązania oraz wysokiej klasy wykończenie wnętrz stworzą przyjazną przestrzeń dla wszystkich użytkowników” – powiedział prezes banku Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

Wzorem dla projektu Multi-Branch była nowa siedziba centrali banku, przy ul. Żubra 1 w Warszawie.

Budynki biurowe, w których otwarte zostaną oddziały banku oferują dostęp do bogatego otoczenia kulturalnego, zabytków i terenów zielonych. Znajdują się one w pobliżu komunikacji miejskiej. Nowoczesna, funkcjonalna i wspólna przestrzeń wzmocni efektowność działań oraz komunikację między pracownikami. Wszystkie obiekty uzyskały certyfikat BREEAM na poziomie Excellent lub Well Health&Safety, co potwierdza zastosowanie energooszczędnych systemów eksploatacji budynków i oznacza, że wdrożone rozwiązania są przyjazne dla człowieka i środowiska, podano.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 281,14 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews