Z pakietu PeoPay KIDS korzysta obecnie 33 tys. dzieci w wieku 6-13 lat. Od 1 czerwca br. tj. od dnia wdrożenia oferty, młodzi użytkownicy wykonali 327 tys. transakcji na łączną kwotę 2,8 mln zł. Kwota zaoszczędzona przez dzieci w wirtualnych skarbonkach w ramach konta oszczędnościowego to 12,5 mln zł, podał Bank Pekao.

Jak podano, 97% użytkowników pakietu ma aktywną kartę PeoPay KIDS, którą płaci podczas codziennych, drobnych zakupów, zaś 98% wszystkich operacji wykonanych za jej pomocą to transakcje bezgotówkowe, których średnia wartość wynosi 8,3 zł. Dzieci preferują bezpieczne płatności zbliżeniowe (85% wszystkich transakcji bezgotówkowych), a 51% płatności kartą to zakupy w sklepach spożywczych.

„Pakiet PeoPay KIDS cieszy się największym zainteresowaniem wśród dzieci w wieku 9-12 lat, które stanowią aż 74% wszystkich użytkowników. Pokazuje to, że tego typu rozwiązania są naprawdę potrzebne i jestem przekonany, że rynek dziecięcych produktów bankowych będzie się w najbliższym czasie dynamicznie rozwijał” – powiedział dyrektor biura zarządzania segmentem klientów detalicznych w Banku Pekao Tomasz Molenda, cytowany w komunikacie.

Według danych banku, zaledwie 2% operacji wykonanych za pomocą karty płatniczej, to wypłaty z bankomatów. Dzieci pobierają z urządzeń gotówkę w wysokości średnio 39 zł.

W aplikacji PeoPay KIDS dzieci mają szansę oszczędzać na wybrany przez siebie cel, kontrolując przy tym postępy zbiórki. Stan swoich finansów dzieci sprawdzają średnio nawet 15 razy w miesiącu, logując się do aplikacji. Średnie saldo pieniędzy w wirtualnym portfelu najmłodszych to 171 zł. Natomiast na skarbonkach dzieci odkładają najczęściej 620 zł. Do tej pory wszyscy młodzi użytkownicy PeoPay KIDS zgromadzili na swoich skarbonkach już 12,5 mln złotych, podano także.

Pakiet rozwiązań bankowych PeoPay KIDS jest skierowany do dzieci w wieku 6-13 lat oraz ich rodziców, którzy otrzymują narzędzie do edukacji finansowej swoich dzieci, a dodatkowo w usługach bankowości elektronicznej mogą w Panelu Rodzica prowadzić dyskretny nadzór nad finansami dziecka. Aplikacja może być zainstalowana na smartfonie dziecka, a jeśli go nie posiada – na urządzeniu rodzica. Dziecko dostaje także do dyspozycji własną (z jednym z sześciu przygotowanych wizerunków) kartę płatniczą PeoPay KIDS do Konta Przekorzystnego. Dzięki niej może dokonywać płatności bezgotówkowych w sklepach oraz wypłacać gotówkę z bankomatów – przy czym limit takich transakcji zawsze ustala rodzic (max. 50 zł dziennie), wyjaśniono w materiale.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews