Bank Pekao zawarł porozumienie określające zasady zmiany warunków wynagradzania i premiowania dla nie więcej niż 138 pracowników w trybie zwolnień grupowych z trzema działającymi w banku organizacjami związkowymi, w tym ze wszystkimi organizacjami reprezentatywnymi, podało Pekao. 2 515 pracowników (95%) zaakceptowało zmianę warunków wynagradzania i premiowania zaproponowaną przez bank.

„Strony porozumienia uzgodniły warunki odpraw i dodatkowych świadczeń dla osób, które nie zaakceptowały propozycji banku w zakresie zmiany warunków wynagradzania i premiowania. Uzgodniono także, że proces przedstawiania pracownikom wypowiedzeń zmieniających warunki umowy o pracę rozpocznie się nie wcześniej niż 1 września 2025 r. i zakończy się nie później niż 30 września 2025 r. i dotyczy nie więcej niż 138 pracowników banku” – czytamy w komunikacie.

Bank szacuje wysokość całości kosztów związanych ze zmianą warunków zatrudnienia pracowników w ramach zwolnień grupowych na ok. 22 mln zł brutto i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa w księgach rachunkowych, podano także.

Bank nie ma intencji redukcji zatrudnienia, jednak przepisy prawa wymagają, aby tego typu proces był prowadzony w oparciu o ustatwowy termin zwolnień grupowych.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews