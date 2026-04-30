Zarząd Banku Pekao ocenia, że jego udziały rynkowe rosną w ostatnim czasie we wszystkich kategoriach produktów, z wyjątkiem kredytów hipotecznych, które prezes Cezary Stypułkowski określił jako „co najmniej problematyczne” dla sektora. Prezes potwierdził też, że Pekao spodziewa się nadal rosnąć w tempie dwucyfrowym w kredytach w tym roku.

„Poza linią kredytu hipotecznego, gdzie wyraziłem już swój sceptycyzm, we wszystkich innych kategoriach nasze udziały drgnęły w górę” – powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.

„W każdym kwartale o jakiś bips lub kilkanaście bipsów rośniemy. Oczywiście zależy od produktu, ale to, co się udało, to przez ostatni okres zwiększyć udziały rynkowe, poza hipoteką” – dodała wiceprezes Dagmara Wojnar.

Wcześniej prezes mówił, że ze względu na brak infrastruktury prawnej produkt kredytu hipotecznego staje się problematyczny dla banków, a liczne na rynku refinansowania są skutkiem, że klient może „przerzucać” się z jednego oprocentowania na drugie. Bank natomiast sam musi budować strukturę zabezpieczeń.

„Będziemy wzywali regulatorów i instytucje, by pochylono się nad strukturą tego rynku, bo on staje się dla banków co najmniej problematyczny, jeśli nie wątpliwy” – podkreślił Stypułkowski.

Ocenił też, że jest wysoka konkurencja między bankami na rynku kredytów i obserwowane jest zacieśnianie marż.

Prezes potwierdził, że Pekao spodziewa się nadal rosnąć w tempie dwucyfrowym w kredytach w dalszej części roku.

„Tak, obstawiamy wariant 'dwucyfrowości'” – powiedział.

„Jesteśmy na trajektorii strategii. […] Wskaźniki, które opisaliśmy jako aspiracyjne dla nas, są w tej chwili realizowane” – powiedział także podczas konferencji prasowej.

W komentarzu do wyników finansowych bank podawał, że w I kwartale 2026 wzrost kredytów ogółem wyniósł 11%, a wzrost kredytów korporacyjnych (uwzględniając segmenty bankowości korporacyjnej i bankowości przedsiębiorstw) sięgnął 16,4%. Ponownie mocno wzrósł wolumen pożyczki gotówkowej, bank odnotował tu zwyżkę o ponad 14%, przy 2 mld zł nowej sprzedaży netto w samym I kwartale 2026 r.

Na wzrostowej trajektorii była rozbudowa bazy klientów indywidualnych i przyrost młodszej klienteli. W I kwartale 2026 Bank Pekao otworzył 113,5 tys. Kont Przekorzystnych i Kont Świat Premium, z czego 30% dla klientów do 26. roku życia. Bank w strategii zapisał plan zwiększenia liczby młodych klientów do 1,4 miliona w 2027 roku z 1,1 miliona w 2024 roku.

Ponadto pozycja kapitałowa Banku Pekao pozostaje tradycyjnie bardzo dobra. Na koniec marca łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 17,7%, a Tier1 15,2%. W obydwu przypadkach znajdowały się one bardzo wyraźnie powyżej regulacyjnych minimów.

Wiosną minionego roku Bank Pekao ogłosił strategię do 2027 roku. ROE na koniec okresu objętego planem ma wynosić powyżej 18%, C/I być poniżej 35%, a aktywnych klientów mobile ma być 4,4 mln. Na koniec I kwartału 2026 roku ROE ze zannualizowanym kosztem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wyniosło 17,1%. W przypadku C/I ze zannualizowanym kosztem BFG było to 37,2% (ale 34,6% z wyłączeniem składki na BFG). Koszty ryzyka znalazły się w I kw. 2026 r. na niskim poziomie 37 pb. Zakładany CoR na koniec 2027 roku ma wynieść 65-75 pb, wymieniono.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 352,23 mld zł na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews