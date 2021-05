Bank Pocztowy zamierza korzystać z hybrydowego trybu pracy wśród pracowników i ogranicza wykorzystywane powierzchnie biurowe. W warszawskiej siedzibie centrali bank planuje wynająć od 1 lipca br. 1 350 m2 powierzchni, co pozwoli na oszczędności rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, podał bank. W planach jest także rezygnacja z powierzchni jednego budynku w Łodzi.

Obecnie zakończył się przetarg, w drodze którego została wybrana firma mająca poprowadzić proces szukania najemcy bądź najemców. Zgodnie z założeniami, wynajem powinien nastąpić najpóźniej od 1 lipca br. i potrwać co najmniej do końca 2024 r., podano.

„Oddanie najemcom 1 350 m2 w budynku przy ulicy Puławskiej pozwoli bankowi zaoszczędzić potencjalnie nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Każde piętro to około 450 m2” – czytamy w komunikacie.

W ramach optymalizacji powierzchni biurowych Bank Pocztowy planuje też rezygnację z powierzchni jednego budynku w Łodzi. Ok. 30 osób będzie teraz pracować w modelu hybrydowym, z wykorzystaniem przestrzeni łódzkiej placówki Banku Pocztowego.

Jak podkreślono, decyzja o zmianach podyktowana jest sprawdzeniem się modelu hybrydowego w czasie kolejnych lockdownów, trendami panującymi obecnie na rynku oraz koniecznością kontynuowania realizowanych przez bank działań z zakresu rentowności.

„W okresie pandemii – od marca 2020 do połowy kwietnia tego roku – nawet 70% naszej załogi z centrali banku wykonywało swoje obowiązki zdalnie. Był to dla nas swoisty sprawdzian, który zdaliśmy celująco. Przez ten czas mogliśmy się przekonać, że taki model sprawdza się w praktyce, choć kiedyś się go obawialiśmy. To nie tylko nasze spostrzeżenia – wielu ekspertów podkreśla, że pandemia spowodowała zmianę myślenia na temat tzw. home office. Dlatego właśnie teraz, gdy m.in. dzięki szczepionkom możliwy stał się powrót do biur, staramy się znaleźć złoty środek – model pracy, który będzie odpowiadał nam i naszemu zespołowi” – powiedziała dyrektor w Banku Pocztowym Agnieszka Such, cytowana w komunikacie.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

Źródło: ISBnews