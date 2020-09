W ramach projektu Mobilny Bankowiec 9,5 tysiąca listonoszy Poczty Polskiej oferuje kredyty konsumpcyjne Banku Pocztowego. W sierpniu ich wartość sięgnęła 300 tys. zł, podał Bank Pocztowy, który liczy na wzrost sprzedaży w tym kanale.

„W ubiegłym roku odnotowaliśmy znaczny wzrost sprzedaży kredytów konsumpcyjnych przez pracowników Poczty Polskiej. To był impuls do szukania nowych płaszczyzn, na których moglibyśmy oferować usługi finansowe i bankowe przez szeroko pojętą grupę Poczty Polskiej. To również potwierdzenie tego, że jako bank możemy dostarczać proste, a zarazem nowoczesne rozwiązania – coś, co jest elementem naszej długofalowej strategii rozwoju stawania się instytucją coraz bardziej cyfrową” – powiedział członek zarządu Banku Pocztowego Tomasz Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

Listonosze wyposażeni w tablety rejestrują dane kontaktowe osób potencjalnie zainteresowanych uzyskaniem dodatkowego finansowania. Dzięki specjalnie przygotowanej aplikacji na tablety wstępnie przedstawiają oni ofertę Banku Pocztowego i zbierają dane kontaktowe osób zainteresowanych skorzystaniem z kredytu. Imiona, nazwiska czy numery telefonów za zgodą klientów wpisywane są do elektronicznego formularza kontaktowego, który przesyłany jest bezpośrednio do doradców kredytowych. Ci kontaktują się następnie z klientami w celu umówienia spotkania w dogodnym dla klientów czasie w wybranej placówce Poczty Polskiej, podano.

W ramach projektu Mobilny Bankowiec, uruchomionego w sierpniu Bank Pocztowy zwiększył kwotę udzielonych kredytów o ponad 300 tys. zł. Przedstawiciele banku liczą na dynamiczny wzrost sprzedaży w kolejnych okresach.

„Stawiamy na integrację usług grupy Poczty Polskiej, istotna jest dla nas ich cyfryzacja. Proste, wygodne dla klienta i dostępne rozwiązania, jak aplikacja Banku Pocztowego na tabletach listonoszy to kierunek, w którym chcemy podążać. Nasza współpraca z Bankiem Pocztowym daje wymierne korzyści obu instytucjom. Oferowane w naszych placówkach kredyty czy ubezpieczenia banku odgrywają coraz ważniejszą rolę, przyczyniając się do wzrostu zyskowności Poczty. Coraz więcej wspólnych projektów pozwala na integrację spółek działających w ramach Grupy i osiąganie efektu synergii” – powiedział prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślają przedstawiciele obu instytucji, cały projekt został stworzony tak, by korzyści mogli z niego czerpać zarówno klienci, którzy w prosty sposób uzyskują dostęp do produktów kredytowych Banku Pocztowego, jaki i pracownicy zarówno banku, jak i Poczty. Dla doradców banku to sposób na pozyskanie tzw. leadów kredytowych. Z kolei dla listonoszy, szansa na otrzymanie dodatkowego wynagrodzenia – jeżeli po spotkaniu sprzedawcy z klientem dojdzie do zawarcia umowy kredytu, listonosz otrzyma prowizję za pozyskanie kontaktu, podano także.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,6 tys. placówek.

Źródło: ISBnews