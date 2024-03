Zarząd Banku Pocztowego podjął decyzję o zakończeniu działań naprawczych dotyczących adekwatności kapitałowej, gdyż wdrożone w latach 2022-2023 mechanizmy pozwoliły podnieść miary kapitałowe do bezpiecznych poziomów, podał bank.

„Przed decyzją o potencjalnym dokapitalizowaniu skupiliśmy się na wdrożeniu kompleksowego i innowacyjnego planu działań dotyczących niemal każdego obszaru aktywności banku, mającego finalnie wpływ na wzrost bezpieczeństwa kapitałowego. Wraz z wysokim poziomem stóp referencyjnych doprowadziło to do historycznie rekordowej poprawy kondycji finansowej Banku Pocztowego. Dzięki znaczącemu podniesieniu miar kapitałowych, które pozostawały na poziomie bezpiecznym Planu Naprawy od sierpnia 2023 r., jak również dalszemu ich wzrostowi w kolejnych miesiącach, zaistniały wystarczające warunki do podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji działania naprawczego dotyczącego adekwatności kapitałowej, tj. dokapitalizowania banku w ramach realizacji Planu Naprawy Banku Pocztowego – pomimo braku formalnej realizacji dokapitalizowania w formie emisji nowej serii akcji – oraz zakończenia realizacji Awaryjnego planu kapitałowego w Banku Pocztowym” – powiedział prezes Jakub Słupiński, cytowany w komunikacie.

Na koniec 2023 roku miary kapitałowe banku kształtowały się powyżej obowiązujących minimów regulacyjnych:

• wartość wskaźnika TCR wyniosła 23,56% przy poziomie regulacyjnym 11,55% uwzględniającym wszystkie obowiązujące bufory;

• wartość wskaźnika Tier 1 wyniosła 21,73% przy poziomie regulacyjnym 9,55%;

• wartość wskaźnika dźwigni finansowej wyniosła 8,05% przy poziomie regulacyjnym 3,0% i poziomie bezpiecznym 6,0%, podano.

Bank Pocztowy przypomniał, że 25 lutego 2022 r., w związku ze spadkiem wskaźnika dźwigni finansowej oraz rozpoznaniem ryzyka przekroczenia w horyzoncie trzech miesięcy poziomów granicznych miar kapitałowych, uruchomił Awaryjny plan kapitałowy, a następnie 12 kwietnia 2022 r. Plan Naprawy w zakresie dokapitalizowania banku. Ostatecznie akcjonariusze nie podjęli decyzji o dokapitalizowaniu banku.

Wprowadzone wcześniej mechanizmy ułatwiły wdrożenie nowej strategii na lata 2023-2026 zakładającej, że w każdym roku jej obowiązywania Bank Pocztowy osiągnie wysokie zyski netto – ponad 100 mln zł. Dzięki temu będzie dynamicznie zwiększać kapitały własne, doprowadzając do ich niemal czterokrotnego wzrostu w perspektywie strategii – ponad 1,2 mld zł na koniec 2026 r., podano także.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

Źródło: ISBnews