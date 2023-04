Ze względu na niepewność, zwłaszcza w obszarze regulacyjnym banki mogą znacznie bardziej wstrzemięźliwie udzielać kredytów hipotecznych, a rządowa propozycja „kredytu 2%” nie musi poprawić sytuacji, uważa prezes BNP Paribas Bank Polska Przemysław Gdański.

„W wyniku wakacji kredytowych kredyty hipoteczne stały się najbardziej obciążonym produktem kredytowym. Zmaterializowały się wokół niego różne ryzyka regulacyjne. Dopóki wątek wakacji kredytowych nie będzie za nami, dopóki nie będzie jasne, że próby podważania WIBOR nie będą skazane na porażkę, dopóty banki będą bardzo rozważnie udzielać kredytów hipotecznych” – powiedział Gdański podczas debaty w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest patronem medialnym Kongresu.

„Niestabilność regulacyjna powoduje dużo większą wstrzemięźliwość banków, żeby promować ten produkt. Nabycie mieszkania będzie trudniejsze niż wcześniej” – dodał.

Jego zdaniem, proponowany przez rząd kredyt 2% niekoniecznie musi poprawić sytuację. Jak powiedział, warunki udzielania dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) są dość skomplikowane, a „banki komercyjne nie byłyby wolne od rożnych ryzyk”.

„Niepokoją mnie tendencje, by problem, który powinien być rozwiązywany na drodze rynkowej rynkowo próbuje się rozwiązywać poprzez populistyczne nierynkowe pomysły” – podsumował prezes.

W połowie kwietnia Sejm przyjął ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, zakładającą wprowadzenie 2-proc. kredytów i kont mieszkaniowych dla osób do 45. roku życia, które nie posiadają własnego mieszkania.

Do kredytu o stałej stopie procentowej na poziomie 2% na zakup pierwszego mieszkania mają mieć prawo osoby, które nie ukończyły 45. roku życia. Wysokość kredytu ma sięgać maksymalnie 500 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa i 600 tys. zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych (małżeństw, bądź rodzica z dzieckiem). Maksymalny wkład własny może wynieść 200 tys. zł.

W programie nie zawarto żadnych limitów, jeśli chodzi o cenę 1 m2 mieszkania, ani też ograniczeń co do lokalizacji czy limitu metrażu mieszkania i domu. Do programu mają kwalifikować się mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Dopłata ze strony państwa ma obejmować okres 10 lat.

