Sektor bankowy nie spodziewa się większych dopłat do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) w związku z rządowymi programami wsparcia powodzian, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek. Także banki w obliczu klęski żywiołowej przygotowują moratorium pozaustawowe, przewidujące odroczenie spłaty kredytu na wniosek klientów.

„W Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest ok. 2 mld zł, a skala [ewentualnych roszczeń] jest mniejsza niż oczekiwano. Nie będziemy się spodziewać zwiększenia dopłat do FWK, bo tych środków jest wystarczająco dużo” – powiedział Białek podczas telekonferencji z dziennikarzami.

Wcześniej rząd zdecydował o wsparciu poszkodowanych przez powódź z FWK. W myśl zapisów projektu ustawy osoby, które zostały poszkodowane przez powódź, otrzymają bezzwrotną pomoc z Funduszu – wynika z opublikowanego w ubiegły wtorek projektu nowelizacji ustawy o usuwaniu skutków powodzi. Poszkodowani będą mogli liczyć na środki, które będą równe 12 ratom kredytu.

Także banki w obliczu klęski żywiołowej jaka dotknęła południowo-zachodni region Polski przygotowały programy mające na celu wsparcie klientów na obszarach objętych skutkami powodzi, poinformował ZBP. Sektor bankowy podjął działania zmierzające do opracowania moratorium pozaustawowego, przewidującego odroczenie spłaty kredytu na wniosek klientów dotkniętych skutkami powodzi.

Zasady moratorium kredytowego dla powodzian będą inne niż przypadku programu pomocowego w czasie Covid-19, podobnie jak jego skala i ograniczony terytorialnie zasięg. Niemniej w ogólnym zarysie moratorium będzie wzorowane na działaniach, które z sukcesem podjęto w 2020 r., podkreśla Związek.

Jak zaznaczył Białek, propozycje rządowe są dalej idące niż propozycje sektora bankowego i – o ile wejdą w życie – dadzą większą ulgę kredytobiorcom.

„Jeżeli wejdzie w życie to rozwiązanie ustawowe, to mówimy nie tyle o 3 miesiącach naszego rozwiązania, które gdyby nie rozwiązanie ustawowe, miałoby charakter wyłączny, ale w momencie kiedy wchodzi rozwiązanie ustawowe, no to ono będzie miało pierwszeństwo nad naszym moratorium i będzie obowiązywało” – wyjaśnił Białek.

Źródło: ISBnews