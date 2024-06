Zarząd Banku Millennium podjął decyzję o zakończeniu realizacji planu naprawy, zawiadamiając o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, podał bank.

„W ocenie zarządu banku, osiągnięte zostały wszystkie kluczowe założenia planu naprawy. W szczególności, wszystkie wskaźniki zdefiniowane w planie osiągnęły bezpieczne poziomy, rentowność oraz wyniki finansowe Grupy Banku Millennium uległy trwałej poprawie, współczynniki kapitałowe zostały przywrócone do poziomów znacznie przekraczających minimalne wymogi regulacyjne a Bank oraz Grupa spełniają wymogi MREL, w tym wymogi dotyczące połączonego bufora. Zarząd banku nie identyfikuje także przyszłych okoliczności, które przemawiałyby za dalszą realizacją planu naprawy” – czytamy w komunikacie.

W maju br. Bank Millennium poinformował, że przygotowuje się do zakończenia realizacji planu naprawy i przewiduje, że może to nastąpić do końca czerwca 2024, przy założeniu braku istotnych negatywnych zdarzeń nadzwyczajnych.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa razem banku wyniosły 125,5 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews