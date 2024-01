Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł o 3 pkt kw/kw do 100 pkt w IV kwartale 2023 r., wynika z badania sytuacji na rynku consumer finance Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). To piąty kolejny kwartał, w którym notowania Barometru idą w górę.

„Zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego, jakość obsługi kredytów konsumpcyjnych w sektorze bankowym jest stabilna, a udział kredytów zagrożonych wyniósł na koniec listopada 2023 r. 8,2%” – powiedział ekonomista SGH i współautor badania Sławomir Dudek, cytowany w komunikacie.

Barometr Obsługi Zobowiązań w IV kw. 2023 r. wyniósł 97,1 pkt (-2,3 pkt kw/kw), podano.

Najnowsza edycja badań ZPF i IRG SGH pokazuje, że poprawia się również sytuacja Polaków w zakresie regulowania swoich zobowiązań finansowych. Ich bezproblemową obsługę, a więc terminowe płatności, deklaruje 68,6% respondentów. W okresie pandemii ze spłatą zobowiązań bez problemu radziło sobie 66% osób, a w okresie rekordowo wysokiej inflacji i stóp procentowych – 64%. Z małymi problemami w bieżącej obsłudze zobowiązań zmaga się obecnie co czwarte gospodarstwo domowe, na duże problemy wskazuje 7,2% ankietowanych, podano także.

Z danych badania wynika, że 57% respondentów ma nadwyżki finansowe. Deklarują oni, że są w stanie odkładać pieniądze z bieżących dochodów. Przed rokiem odsetek podobnych odpowiedzi nie przekraczał 45%. Ubywa również osób, które spodziewają się pogorszenia swojej sytuacji finansowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy – negatywne prognozy deklaruje jedna trzecia ankietowanych, podczas gdy przed rokiem pesymiści stanowili 62% respondentów.

„Zaobserwowana poprawa ocen sytuacji gospodarczej i finansowej może wynikać przede wszystkim z lepszych danych makroekonomicznych i prognoz, które docierają do konsumentów. Warto zwrócić uwagę na to, że część ekonomistów w tym roku spodziewa się wzrostu PKB w Polsce nawet do 4%” – powiedział Dudek.

Wraz ze wzrostem optymizmu konsumentów w górę poszła również ich skłonność do ponoszenia wydatków na dobra trwałe. Jest ona w wyraźnym trendzie wzrostowym: 52,7% respondentów deklaruje chęć wydania pieniędzy na dobra trwałe, podczas gdy przed rokiem ich odsetek sięgnął 41,9%.

Ankietowani chętniej zapowiadają zakupy mieszkań lub domów, a także wydatki remontowe. 14,6% wskazało, że inwestycja w mieszkanie lub dom w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest w ich przypadku możliwa (10,8% w IV kw. 2022 r.). Z kolei remont zapowiada 28% respondentów (22,2% w IV kw. 2022 r.). Przynajmniej częściowe sfinansowanie zakupu mieszkania lub domu kredytem planuje 81,2% osób, które zadeklarowały prawdopodobieństwo takiej inwestycji, podano także.

