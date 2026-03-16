Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) odwołała ze składu zarządu prezesa Bartosza Kublika, podał bank. Jednocześnie rada delegowała ze swego grona Artura Stefańskiego do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu oraz powierzyła mu kierowanie pracami zarządu banku do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu, jednak nie dłużej niż do 13 czerwca 2026 r.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 22,7 mld zł na koniec 2024 r.

