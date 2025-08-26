Rada nadzorcza XTB powołała w skład zarządu Bartosza Osińskiego na stanowisko członka zarządu ds. ryzyka, podała spółka. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem i z chwilą udzielenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.

„Pan Bartosz Osiński posiada szerokie doświadczenie i kwalifikacje związane z zarządzaniem ryzykiem uzyskane w toku wieloletniej kariery zawodowej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2008 r. jako referent w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2010-2012 związany z Domem Maklerskim TMS Brokers SA, gdzie zajmował stanowisko specjalisty ds. ryzyka. Następnie, od 2012 r. do 2014 r. specjalista ds. szacowania wymogów kapitałowych Alior Bank SA. W kolejnych latach kierownik Departamentu Przepływów Pieniężnych Domu Maklerskiego TMS Brokers SA (2014-2017), Risk Manager, MLRO i dyrektor w TMS Brokers Europe Limited (2016-2017)” – czytamy w komunikacie.

Osiński pełni obecnie (do 31 sierpnia 2025 r.) funkcję dyrektora ds. ryzyka w Oanda TMS Brokers oraz head of financial risk w Grupie Oanda. Od 2021 r. jest członkiem zarządu ds. ryzyka Oanda TMS Brokers – zakończenie stosunku pracy i zakończenie pełnienia funkcji nastąpi 31 sierpnia 2025 r.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews