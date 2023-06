Baza PERN w Dębogórzu osiągnie w tym roku wydajność ok. 3 mln m3 importu oleju napędowego, a w kolejnym – ok. 4 mln m3, poinformował dyrektor Pionu Handlowego PERN Daniel Świętochowski.

„Ten rok zakończymy z wolumenem importu oleju napędowego na poziomie 3 mln m3 […]. 3 mln m3 Dębogórze już jest w stanie w tym roku dostarczyć oleju napędowego, a właściwie nasi klienci – przez utrzymywaną przez nas infrastrukturę. Planujemy kolejne rozbudowy, zarówno pojemności, jak i urządzeń nalewczych. W przyszłym roku osiągamy wydajność 4 mln m3 […], w kolejnych latach, w związku z inwestycjami prowadzonymi wspólnie przez Zarząd Portu Morskiego w Gdyni i PERN, planujemy osiągnąć wydajności rzędu 5 mln m3 na rok” – powiedział Świętochowski podczas panelu „Perspektywy i wyzwania dla infrastruktury logistycznej w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego” na Kongresie 590.

W połowie kwietnia PERN podawał, że terminal paliwowy w Dębogórzu przyjął prawie o połowę więcej paliwa niż rok wcześniej w I kwartale 2023 roku, natomiast Naftoport przeładował w tym czasie 8,7 mln ton ropy naftowej i paliw, poprawiając wynik z ubiegłego roku o blisko 60%.

Baza paliw w Dębogórzu w I kwartale 2023 roku przyjęła 24 tankowce, co również oznacza 50% wzrostu w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. Podobnie wyglądają statystyki związane z wysyłką przyjętego z morza paliwa w głąb kraju za pośrednictwem kolei. Dlatego PERN intensywnie rozwija swoją bazę magazynową w Dębogórzu i inwestuje w kolej. W tym roku zostaną oddane do użytku dwa zbiorniki o pojemności 32 tys. m3 każdy, a w planach są kolejne trzy – tym razem o pojemności 50 tys. m3 każdy, podano wtedy.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

Źródło: ISBnews