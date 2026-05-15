Rada nadzorcza Pekabexu powierzyła Beacie Żaczek, dotychczasowemu wiceprezesowi zarządu, funkcję prezesa, podała spółka. Prezes Robert Jędrzejowski złożył dziś rezygnację, której przyczyną jest planowane przejście do rady nadzorczej.

Grupa Pekabex dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę obiektów „pod klucz” oraz rozwija działalność deweloperską. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. W 2025 r. miała 1,92 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews