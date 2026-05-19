Bechtel Polska, generalny wykonawca pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w pomorskiej gminie Choczewo, podpisał z firmą Unihouse z Grupy Unibep umowę na budowę w technologii modułowej bazy zakwaterowania dla ok. 1000 pracowników na terenie inwestycji. Wartość umowy to 259,8 mln zł netto.

„W 16 postępowaniach o łącznej wartości 1,7 mld zł, które prowadzimy aktualnie, 31 polskich oferentów złożyło oferty. Wykonaliśmy już pierwsze badania geologiczne i geotechniczne pod wyspy jądrowe, teraz przystępujemy do II i III fazy tych badań. Kolejny ważny kamień milowy to przygotowanie zaplecza do zakwaterowania pierwszych pracowników realizujących elektrownię” – powiedział prezes Bechtel Polska Leszek Hołda podczas podpisania umowy.

„Chcemy wybudować elektrownię o czasie, w budżecie i przy maksymalnym local content. Kończymy pierwszą fazę prac przygotowawczych w terenie, w połowie czerwca spodziewamy się pozwolenia na drugą fazę prac przygotowawczych, dzięki czemu przystąpimy do pogłębionych prac ziemnych. I w tym kontekście myślimy o przygotowaniu bezpośredniego zaplecza dla pracowników budowy. Tu mówimy o zapleczu dla ok. tysiąca pracowników, czyli ok. 10% wszystkich pracowników, którzy docelowo będą pracować na budowie” – dodał prezes PEJ Marek Woszczyk.

W ramach inwestycji powstanie 12 budynków mieszkalnych, 5 budynków socjalnych, przystanek autobusowy, a także drogi, chodniki i cała infrastruktura towarzysząca. Średnio w jednym budynku będzie ok. 80 pokoi o powierzchni 15 m2 z łazienkami. Obiekt powstanie na działce o powierzchni ok. 8 ha.

„To obiekt, który swoimi parametrami gwarantuje jakość i odpowiedni komfort dla swoich użytkowników” – zapewnił Hołda.

Prace inżynieryjne przy tej inwestycji rozpoczną się w II kw. 2026 roku, pierwsze 500 pokoi w ma zostać oddane do użytku w połowie 2028 roku, a cały obiekt w IV kwartale 2028 r.

„To projekt na ok. 32 tys. m2 powierzchni mieszkań, czyli największy w naszej historii, co jest dla nas dużym wyzwaniem, ale jednocześnie nobilitacją” – wskazał prezes Unihouse Marcin Gołębiewski.

W ocenie Woszczyka, przynajmniej część budynków będzie mogła zostać wykorzystana po zakończeniu budowy w trakcie eksploatacji elektrowni jądrowej, a pozostała część będzie mogła zostać zdemontowana i sprzedana na rynku.

Bechtel wraz z Westinghouse Electric Company utworzyły konsorcjum i są partnerem Polskich Elektrowni Jądrowych w zakresie dostawy trzech reaktorów AP1000 dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Bechtel w ramach konsorcjum pełni rolę generalnego wykonawcy inwestycji.

Bechtel jest partnerem w dziedzinie inżynierii, budownictwa i zarządzania projektami dla przemysłu i administracji publicznej. Obsługuje rynki: infrastruktury, nuklearny, bezpieczeństwa i środowiska, energetyki oraz górnictwa i metali.

