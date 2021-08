Benefit Systems spodziewa się powrotu do 800 tys. aktywnych kart w Polsce w październiku br. – w sierpniu ich liczba wyniosła 672 tys. (wobec 629 tys. w lipcu), podała spółka. W segmencie zagranica spodziewany jest powrót do 300 tys. aktywnych kart w IV kw. br. (wobec 267 tys. kart w sierpniu i 262 tys. kart w lipcu).

„Outlook [przy założeniu stabilnej sytuacji epidemicznej w II poł. 2021] na II poł. 2021:

• Polska:

• Oczekiwany powrót do 800 tys. aktywnych kart w październiku 2021

• Znacząco wyższa aktywność użytkowników po zniesieniu restrykcji vs. pre-Covid

• B2C: oczekiwana liczba karnetów w IV kw. 2021 mniejsza o ~20% vs. pre-Covid

• Niższe koszty bezpośrednie klubów (~8mn/kwartał) oraz SG&A (~10%) vs. pre-Covid; ale pojawia się presja inflacyjna oraz presja na wynagrodzenia

• Capex w 2021 r. ~70mln (aktywa trwałe oraz wartości niematerialne)

• Kontynuacja inwestycji w MultiLife; możliwe inwestycje w obszarze fitness

• Zagranica:

• Oczekiwany powrót do 300 tys. aktywnych kart w IV kw. 2021

• SG&A w 2H 2021 niższe vs. pre-Covid 19; zależne od tempa odbudowy bazy kart

• Kontynuacja działań na rynku tureckim” – czytamy w prezentacji wynikowej.

Członek zarządu Benefit Systems Bartosz Józefiak podkreśla, że priorytetem grupy jest odbudowa bazy kart MultiSport w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.

„Skupiamy się także na dalszym rozwoju technologicznym i digitalizacji naszej oferty benefitów pozapłacowych. […] Pandemia znacząco wpłynęła na rynek świadczeń pozapłacowych, w tym na potrzeby pracodawców i pracowników. Jeszcze ważniejsze stały się dla nich efektywne wsparcie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz kondycji psychofizycznej, możliwość personalizacji usług i dostęp do nich w formule online. Chcemy wykorzystać te trendy i oferować najlepsze rozwiązania, odpowiadające na aktualne oczekiwania naszych klientów. Dlatego w czerwcu zakupiliśmy spółkę YesIndeed, oferującą m.in. systemy grywalizacyjne. Dodatkowo rozszerzamy ofertę produktową MultiLife, rozwijamy Yes2move.com, a także zwiększamy liczbę placówek i usług w ramach Zdrofit Zdrowe Miejsce, tak by nasi klienci mogli korzystać z rozbudowanego i nowoczesnego pakietu świadczeń wspierających zdrowy styl życia” – wymienił Józefiak, cytowany w komunikacie.

Ponowne, pełne otwarcie obiektów sportowych w Polsce nastąpiło 28 maja br. W efekcie, w drugim kwartale br. segment Polska odnotował przychody na poziomie 117,4 mln zł (o 81% więcej niż w analogicznym okresie w 2020 r), liczba kart w czerwcu była r/r wyższa o 10% (548 tys. sztuk na koniec 2Q 2021).

„Obecnie w sieci partnerskiej działa ok. 4,2 tys. obiektów sportowych, a w omawianym okresie dodano 240 nowych obiektów oraz wprowadzono do oferty MultiSport cztery nowe aktywności sportowe. Spółka odnotowuje w sezonie wakacyjnym wyższą aktywność użytkowników w stosunku do analogicznego okresu przed pandemią. Spółka z sukcesem przeprowadziła także tegoroczną edycję Letniej Gry, zachęcając użytkowników karty sportowej do podejmowania różnorodnej aktywności fizycznej i odkrywania nowych dyscyplin w czasie wakacji” – czytamy w komunikacie.

Na rynkach zagranicznych na koniec czerwca aktywnych było łącznie 250 tys. kart. Obiekty sportowe w Bułgarii i w Chorwacji działały przez cały drugi kwartał br., natomiast na Słowacji i w Czechach obostrzenia modyfikowano aż do końca maja. Przychody Segmentu Zagranica wyniosły drugim kwartale br. 54,8 mln zł, a zysk operacyjny 4,7 mln zł.

„W omawianym okresie w Czechach zamknięte zostały dwa kluby (obecnie 13 obiektów), natomiast liczba klubów własnościowych na pozostałych rynkach nie uległa zmianie: 9 w Bułgarii oraz 1 na Słowacji. Dodatkowo trwają przygotowania do wejścia na rynek turecki, polegające na rejestracji spółki oraz rekrutacji kluczowych managerów” – napisano także.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

Źródło: ISBnews