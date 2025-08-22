Benefit Systems zakłada zwiększenie liczby kart sportowych o 130 tys. w Polsce i o ok. 150 tys. na rynkach zagranicznych w tym roku, podała spółka w prezentacji, podtrzymując wcześniejsze zapowiedzi. Podtrzymano także plan w zakresie ok. 20 otwarć klubów w Polsce i ponad 45 na rynkach zagranicznych.

„Outlook 2025:

• Zakładamy dalszą poprawę wyników:

– Wolumeny: +130 tys. kart w Polsce; ok. +150 tys. na rynkach zagranicznych.

– Wzrost ARPU rok do roku oczekiwany na poziomie niskich kilku procent w Polsce i na porównywalnym rdr poziomie za granicą.

– W Polsce oczekujemy porównywalnej lub minimalnie niższej rentowności vs 2024

– Oczekiwana presja na marżę Segmentu Zagranica UE z uwagi na inwestycje w rozwój sieci fitness i kart sportowych

– Od II kw. 2025 pozytywny wpływ konsolidacji MAC na wyniki Turcji

• Zwiększenie nakładów inwestycyjnych:

– Oczekujemy ok. 20 otwarć w Polsce oraz 45+ na rynkach zagranicznych

– Kontynuacja wydatków na rozwój produktów oraz IT

– Niezmiennie analizujemy rynek pod kątem możliwości inwestycyjnych w Polsce i za granicą” – czytamy w prezentacji wynikowej.

Liczba kart sportowych w Polsce na koniec II kw. br. wzrosła o 13% r/r do 1 687,6 tys. sztuk, w segmencie Zagranica UE – wzrosła w tym okresie o 26% r/r do 614,1 tys., zaś w segmencie Turcja – wyniosła 32,8 tys., co oznacza ponad trzykrotny wzrost w porównaniu do stanu z końca I półrocza 2024 r.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews