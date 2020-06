Benefit Systems zamierza przeznaczyć w czerwcu ponad 4 mln zł jako finansowe wsparcie dla obiektów sportowych wznawiających działalność po epidemii, podała spółka.

W pierwszym miesiącu po odmrożeniu Benefit Systems będzie płacić dodatkową kwotę obiektom, które otworzą się zgodnie z wytycznymi sanitarnymi do 15 czerwca. Jest to kolejna forma wsparcia realizowana przez Benefit Systems na rzecz partnerów sportowych programu MultiSport, podano w komunikacie.

„Obiekty sportowo-rekreacyjne wznawiają działalność dopiero w czwartym etapie odmrażania gospodarki, po blisko 3-miesięcznym okresie zamknięcia. Niestety, moment ten przypada na niski sezon w naszej branży. Ponadto będziemy otwierać się z licznymi obostrzeniami, dlatego chcemy wesprzeć naszych partnerów w zakupie materiałów związanych z dodatkowymi obowiązkami sanitarnymi. Liczymy, że będzie to również zachętą do szybszego otwarcia obiektów. Jak pokazują badania MultiSport Index Pandemia, aż 75% osób, które wcześniej korzystały z różnego rodzaju klubów sportowych, chce do nich wrócić, gdy tylko znów się otworzą. Stwarza to potencjał, który powinniśmy starać się wykorzystać dla szybkiego odzyskania przez branżę jak najlepszej kondycji po odmrożeniu i na rzecz jej przyszłego rozwoju” – powiedział członek zarządu Benefit Systems Wojciech Szwarc, cytowany w komunikacie.

Benefit Systems w ramach programu MultiSport współpracuje obecnie z 4,6 tys. obiektami sportowymi z całej Polski. Spółka wspiera niezależne kluby poprzez pożyczki na tworzenie i modernizację infrastruktury sportowej. W latach 2016-2020 udzieliła pożyczek na kwotę prawie 45 mln zł. W efekcie powstało 35 nowych obiektów, a 204 obiekty zostały zmodernizowane. Zapewniło to 36 tys. m2 nowej powierzchni do ćwiczeń, podano także.

„Od lat czujemy się współodpowiedzialni za wsparcie rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce i za współpracujące z nami obiekty. Uzyskanie kredytów bankowych w naszej branży jest trudne, dlatego zapewniamy naszym partnerom sportowym wsparcie finansowe na rozwój infrastruktury. W czasie pandemii zawiesiliśmy wszystkie spłaty rat pożyczek, mając świadomość trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się cała branża. Jednocześnie, wprowadzamy od czerwca system płatności za obsługę Programu MultiSport w cyklach dwutygodniowych, by przyspieszyć przepływy finansowe i wspomagać płynność naszych partnerów. Płatności były przez nas realizowane także w okresie zamknięcia klubów, gdyż w okresie pandemii umożliwiliśmy rozliczanie w ramach programu MultiSport wirtualnych wizyt użytkowników naszych kart. Skorzystało z tego kilkaset obiektów. W związku ze zbliżającym się sezonem letnim i coraz ładniejszą pogodą, zachęcającą do ćwiczenia na świeżym powietrzu, zamierzamy też rozliczać w ramach programu zajęcia outdoorowe prowadzone przez naszych partnerów, a o szczegółach tego rozwiązania będziemy informować wkrótce” – dodał Szwarc.

Placówki sportowo-rekreacyjne, w tym kluby fitness, siłownie czy baseny, będą mogły wznowić działalność 6 czerwca. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, nie będzie konieczności ćwiczenia w maskach. W klubach będzie można korzystać z przebieralni, toalet i pryszniców, przy zobowiązaniu klubów do zwiększenia częstotliwości dezynfekcji. Zwiększona ma zostać również cyrkulacja powietrza w obiektach. W klubach będzie mogła przebywać ograniczona liczba osób, by spełnić wymóg nieprzekraczania liczby odpowiadającej 1 osobie na 10 m2 powierzchni. Zarówno w częściach wspólnych, jak i w salach ćwiczeń, każdy będzie musiał zachować dystans społeczny 2 m. Zgodnie z rozporządzeniem, konieczność dezynfekcji sprzętu na siłowniach i w klubach fitness przed i po jego użyciu będzie obowiązywała klientów, przypomniano.

„W siłowniach i klubach fitness od lat funkcjonuje zasada regularnej dezynfekcji sprzętu. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami będzie m.in. rozsuwany sprzęt do ćwiczeń lub wyłączona co druga maszyna. Instalowane też będzie dodatkowe oznaczenie, pokazujące dystans na podłogach i przypominające ćwiczącym o konieczności korzystania z płynów do dezynfekcji. Obiekty zapewne zwiększą też liczbę stanowisk z akcesoriami do dezynfekcji sprzętu. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi partnerami, wspólnie omawiamy kwestie wytycznych sanitarnych oraz dzielimy się dobrymi praktykami w tym zakresie, wierzymy, że będziemy gotowi na powrót potrzebujących aktywności Polaków” – podsumował Wojciech Szwarc.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

Źródło: ISBnews