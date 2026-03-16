Benefit Systems ujął w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zdarzenie księgowe o charakterze jednorazowym, mające wpływ na wynik operacyjny za IV kw. 2025 r., w postaci rezerwy w wysokości 40,6 mln zł, podała spółka. Rezerwa została ujęta w pozostałych kosztach operacyjnych, w związku z toczącymi się postępowaniami przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

„Spółka podjęła współpracę z prezesem UOKiK w toku wskazanych postępowań, w tym złożyła wniosek o wydanie decyzji w trybie art. 28 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tzw. decyzja zobowiązująca). Wartość rezerwy ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie w zależności od dalszego przebiegu postępowania oraz ostatecznego kształtu ewentualnej decyzji wydanej przez prezesa UOKiK. Ostateczny wpływ wskazanego zdarzenia na wyniki finansowe spółki oraz grupy kapitałowej spółki za rok 2025, w tym za IV kwartał 2025 r., zostanie przedstawiony w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, którego publikacja planowana jest na dzień 20 marca 2026 roku” – czytamy w komunikacie.

21 stycznia 2026 r. UOKiK postawił zarzuty spółce Benefit Systems za nieuczciwe praktyki rynkowe przy zawieraniu umów na karnety sportowe, gdyż klienci klubów fitness należących do sieci mogli nie być prawidłowo informowani o czasie trwania i koszcie karnetów, podał wtedy Urząd. UOKiK zakwestionował też stosowane przez przedsiębiorcę klauzule umowne. Zarząd Benefit Systems na tamtym etapie nie zgadzał się z zarzutami.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW.

