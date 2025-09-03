Superkomputer AI w technologii NVIDIA o nazwie F.I.N. firmy Beyond.pl jest już w pełni operacyjny, poinformował CEO Beyond.pl Wojciech Stramski. To fundament zbudowanej przez Beyond.pl Fabryki AI w Poznaniu.

„Nasz superkomputer oparty na technologii NVIDIA jest już w pełni operacyjny. To osiągnięcie pozycjonuje nas jako pioniera w zakresie suwerennych usług infrastruktury AI w Europie Środkowo-Wschodniej. F.I.N. to nie tylko technologiczny kamień milowy w rozwoju naszej firmy. To również narzędzie zapewniające całemu rynkowi w regionie dostęp do światowej klasy infrastruktury i oprogramowania. Poprzez wsparcie kolejnej fali projektów AI, przyspieszy innowacje, budowę wartości, rozwój biznesu i dobra społecznego” – powiedział Stramski, cytowany w komunikacie.

Operacyjność F.I.N. oznacza uruchomienie najpotężniejszej suwerennej Fabryki AI w Europie Środkowo-Wschodniej, która zapewnia przedsiębiorstwom, startupom, instytucjom badawczym oraz sektorowi publicznemu warunki do tworzenia, trenowania i skalowania zaawansowanych projektów AI w bezpiecznym, regionalnym środowisku, czytamy w materiale.

Superkomputer to technologiczny fundament zbudowanej przez Beyond.pl Fabryki AI. Została ona zaprojektowana w celu przyspieszenia adopcji projektów AI w różnych branżach przy zapewnieniu, że wrażliwe dane pozostają w regionie i są przechowywane zgodnie z europejskimi standardami bezpieczeństwa i regulacjami prawnymi.

„Uruchomienie superkomputera F.I.N. stanowi pierwszy etap szerszej inicjatywy Beyond.pl zmierzającej do stworzenia w Polsce suwerennej Fabryki AI na dużą skalę. Projekt został formalnie rozpoczęty w maju 2025 roku, a jego pierwszy etap zrealizowano dzięki ścisłej współpracy zespołów technicznych Beyond.pl, NVIDIA i Pure Storage” – czytamy dalej.

Beyond.pl to operator centrów danych świadczący wysokowydajne, skalowalne usługi IT na potrzeby projektów AI, chmury i obciążeń korporacyjnych.

Źródło: ISBnews