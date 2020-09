Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) – działając jako kurator Idea Banku – dokładnie przeanalizuje nowe parametry transakcji sprzedaży akcji Idea Money ogłoszonej przez Idea Bank 3 września, zapowiedział BFG. Z kolei Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), odnosząc się do wniosku banku o odwołanie BFG z funkcji kuratora wskazała, że o wyborze BFG przede wszystkim miał wzgląd na kompetencje Funduszu i podkreśliła, że Idea Bank nie zaskarżył tej decyzji do sądu.

„Nowe parametry transakcji sprzedaży akcji Idea Money ogłoszone przez Idea Bank w dniu 3 września 2020 r. zostaną przez BFG dokładnie przeanalizowane pod kątem interesu banku. BFG w swoich analizach weźmie pod uwagę m.in. potencjalne skutki zakończonej kontroli KAS, o której bank poinformował w komunikacie bieżącym z dnia 20 sierpnia 2020 r., zgodnie z którym w ocenie organu kontroli celno-skarbowej różnica w podatku należnym do zapłaty przez spółkę za rok podatkowy 2018 wynosi 150,5 mln zł” – czytamy w oświadczeniu BFG.

„W odniesieniu do sprzedaży akcji Idea Money, po przeprowadzeniu wnikliwej i wielowymiarowej analizy finansowych skutków transakcji, przy wsparciu renomowanej firmy audytorskiej, BFG jako kurator uznał za celowe wniesienie sprzeciwu, uznając, że transakcja sprzedaży akcji Idea Money nie służy poprawie sytuacji banku. Bank został poinformowany o powodach wniesienia sprzeciwu, w granicach niepowodujących naruszenia prawa” – czytamy dalej.

Z kolei KNF w swoim stanowisku podkreśliła, że jej działania i decyzje mają na względzie realizację celów wskazanych w art. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Decyzja o powierzeniu BFG funkcji kuratora podjęta została w sposób zgodny z przepisami prawa oraz jest uzasadniona merytorycznie, w szczególności z punktu widzenia realizacji celów nadzoru nad rynkiem finansowym. Decyzja o ustanowieniu kuratora nie została przez Idea Bank zaskarżona do sądu, podkreśliła Komisja.

KNF przypomniała, że 15 maja 2019 r. ustanowiła w Idea Banku kuratora, którym został Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ustanowienie kuratora nastąpiło w obliczu trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej banku, a przede wszystkim w obliczu istnienia istotnej luki kapitałowej.

„O powierzeniu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu roli kuratora Idea Banku zdecydował przede wszystkim wzgląd na kompetencje oraz potencjał kadrowy i organizacyjny BFG. BFG, jako instytucja zaangażowana m.in. w proces opiniowania – na wniosek KNF – planów naprawy banków, posiada wyspecjalizowany aparat analityczny, przygotowany merytorycznie w tym zakresie. Dysponuje również odpowiednim zapleczem kadrowym i organizacyjnym, które w ocenie UKNF stanowić może istotną przewagę nad kuratorem-osobą fizyczną w ramach realizacji zadań w Idea Bank. BFG – jako osoba prawna – wykonuje zadania kuratora przez wyznaczonych pełnomocników, którzy jednak – w odróżnieniu od kuratorów-osób fizycznych – mają do swojej dyspozycji cały aparat analityczny i zasoby BFG” – czytamy w oświadczeniu KNF.

Idea Bank poinformował wczoraj, że złożył do KNF wniosek w przedmiocie odwołania BFG z funkcji kuratora banku z powodu niewłaściwego wykonywania przez BFG funkcji kuratora. Wniosek obejmuje także żądanie wyznaczenia przez KNF nowej osoby (fizycznej lub prawnej), która faktycznie będzie realizowała cele powołania kuratora, jeżeli w ocenie KNF ustanowienie kuratora jest w sytuacji banku zasadne oraz wniosek ewentualny skierowany do BFG, dotyczący żądania podjęcia przez BFG realnych działań w celu poprawy sytuacji Idea Banku i tym samym wypełniania zadań BFG jako kuratora, na wypadek nieodwołania funduszu z funkcji kuratora.

Ponadto bank poinformował, że zawarł z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacja JLC) oraz LC Corp B.V. (LC Corp) warunkową umowę sprzedaży akcji spółki zależnej od banku, tj. Idea Money.

W połowie sierpnia br. BFG wniósł do właściwego sądu sprzeciw do uchwał zarządu i rady nadzorczej banku dotyczących wyrażenia zgody na sprzedaż akcji spółki Idea Money (IM) oraz zmiany warunków emisji posiadanych przez Idea Bank obligacji wyemitowanych przez Idea Expert (obecnie Idea Money).

30 lipca br. Idea Bank podpisał z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich (Fundacją JLC) oraz Idea Getin Leasing (IGL) umowę sprzedaży 7 009 055, tj. 65%, akcji spółki zależnej Idea Money. Wówczas podano, że zawarcie umowy sprzedaży akcji na rzecz Fundacji JLC oraz na rzecz IGL nastąpiło z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, polegającego na uzyskaniu przez emitenta oświadczenia BFG działającego jako kurator emitenta o braku wniesienia sprzeciwu do uchwał organów emitenta wyrażających zgodę na sprzedaż akcji IM lub bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu do zgłoszenia przez kuratora do właściwego sądu sprzeciwu do ww. uchwał organów spółki.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

Źródło: ISBnews