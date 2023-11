Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał z partnerami finansującymi 6 umów na uruchomienie pierwszych pożyczek dla przedsiębiorców w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, podał bank. Łączna wartość powierzonych środków na pożyczki to 125 mln zł.

„Zawarte dziś umowy są pierwszymi umowami w kraju, które uruchamiają Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw w ramach Polityki spójności na lata 2021-27. Podpisujemy te umowy w woj. lubelskim, które jako pierwsze przygotowało program wykorzystania nowych funduszy unijnych i dziś mamy kolejny tego efekt – uruchamiamy pożyczki rozwojowe i inwestycyjne dla lubelskich firm. Partnerzy finansujący, którzy współpracują z BGK, uruchomią nabory wniosków o pożyczki w ciągu 30 dni” – powiedział dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w BGK Paweł Chorąży, cytowany w komunikacie.

Umowy zawarte pomiędzy BGK a Partnerami finansującymi dotyczą oferowania lubelskim przedsiębiorcom dwóch produktów finansowych: Pożyczki rozwojowej oraz Pożyczki rozwojowej z umorzeniem.

Pożyczka rozwojowa to preferencyjne finansowanie przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora MŚP o maksymalnej wartości 2 mln zł. Produkt charakteryzuje się bardzo korzystnym stałym oprocentowaniem w wysokości 2% a także długim 10-letnim okresem spłaty i roczną karencją, podano.

Partnerami finansującymi są konsorcjum Lubelskiej Fundacji Rozwoju i Polskiego Funduszu Gwarancyjnego (wartość powierzonych środków 30 mln zł), konsorcjum Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, Fundacji „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” (26 mln zł), konsorcjum: Lubelskiej Fundacji Rozwoju i Polskiego Funduszu Gwarancyjnego (22 mln zł), Polska Fundacja Przedsiębiorczości (18 mln zł) i w części V – Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego (14 mln zł).

Jak wskazuje bank, nowością w tej perspektywie jest wprowadzenie produktu łączącego finansowanie dłużne z dotacją – Pożyczka rozwojowa z umorzeniem (umowa z konsorcjum BARR i OIC Poland o wartości 15 mln zł). W tym produkcie jest możliwość umorzenia do 25% kapitału pożyczki, jeśli inwestycja przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju tj. istniejącego nie dłużej niż 3 lata lub powracającego na rynek po uprzedniej likwidacji działalności w tym samym okresie spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

– planowany projekt inwestycyjny będzie zrealizowany na obszarach zmarginalizowanych lub w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze;

– planowany projekt inwestycyjny będzie wpisywał się w co najmniej jedną regionalną inteligentną specjalizację;

– planowany projekt inwestycyjny będzie realizowany przez mikroprzedsiębiorstwo, podano.

Bank podkreślił, że wyjście na rynek z ofertą atrakcyjnych pożyczek nie byłoby możliwe, gdyby nie decyzje Zarządu Województwa Lubelskiego, dysponenta środków UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, który powierzył w kwietniu br. BGK zarządzanie ok. 316,8 mln zł środków UE w działaniu 2.6 Wsparcie MŚP. Blisko 269 mln zł z tej kwoty to środki unijne z Polityki Spójności na lata 2021-27, a pozostałe 47 mln zł to wkład krajowy, który pochodzi ze spłat pożyczek płynnościowych udzielanych MŚP z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Z powierzonych przez Województwo Lubelskie środków BGK stworzył Fundusz Powierniczy, w którym wybiera w przetargu Partnerów finansujących. Będą oni oferować atrakcyjne pożyczki dla przedsiębiorców z regionu, z których sfinansują m.in. inwestycje, dzięki którym wprowadzą na rynek nowe produkty, usługi czy technologie.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Źródło: ISBnews