Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał aneks do umowy regwarancji z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), zgodnie z którym pula środków przeznaczonych na gwarancję Investmax zwiększy się o 1,428 mld zł, co pozwoli na wzrost wolumenu kredytów o 1,785 mld zł, podał BGK. Całkowity potencjał gwarancyjny wzrośnie dwukrotnie, do 2,9 mld zł. Nowe zasady zaczną obowiązywać 1 lutego 2026 r.

Gwarancja Investmax, której udziela BGK z regwarancją EFI ze środków Programu InvestEU, zabezpiecza kredyty obrotowe i inwestycyjne, oferowane przedsiębiorcom przez banki kredytujące. Dźwignia finansowa każdej złotówki wkładu publicznego generuje ponad 17 zł finansowania kredytowego, podano.

„Dzięki zmianom, które wprowadził aneks, całkowity potencjał gwarancyjny wzrośnie dwukrotnie, do 2,9 mld zł. W związku z tym, zwiększy się dostępność zabezpieczeń BGK do kredytów udzielanych przez banki. Maksymalna wartość wszystkich kredytów, które będą mogły być objęte gwarancją Investmax z regwarancją EFI, również się podwoi i osiągnie blisko 3,6 mld zł. Aneks to także kolejny etap w umacnianiu współpracy pomiędzy BGK i EFI – dwiema instytucjami, które widzą potrzebę wspierania sektora MŚP i potrafią przekładać ją na konkretne działania” – powiedziała pierwsza wiceprezes BGK Marta Postuła, cytowana w komunikacie.

„Polska jest ważnym krajem dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego – nad Wisłą zainwestowaliśmy już w sumie 7,5 mld euro. Dostrzegamy potencjał polskich firm i przedsiębiorców, którzy często mają wizję i dobre pomysły. Rolą unijnych instytucji jest wsparcie ich projektów finansowaniem i z tego zadania wywiązujemy się współpracując m.in. z BGK, który doskonale zna lokalne potrzeby” – dodała prezes EFI Marjut Falkstedt.

Gwarancja zabezpiecza 80% kapitału kredytu jest alternatywnym rozwiązaniem dla gwarancji de minimis ponieważ nie konsumuje limitu pomocy, natomiast w przypadku mikrofinansowania jest bezpłatna, wskazano.

Wprowadzone zmiany są efektem dialogu i współpracy pomiędzy BGK, EFI oraz sektorem bankowym wspieranym przez Związek Banków Polskich oraz Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, zaznaczono także.

BGK to należący w całości do Skarbu Państwa bank rozwojowy, wspierający zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Bank inicjuje i rozwija współpracę między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Na koniec 2024 r. aktywa BKG wynosiły prawie 270 mld zł, a kapitał własny niemal 41 mld zł.

Źródło: ISBnews