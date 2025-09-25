Ponad 250 przedsiębiorstw otrzyma blisko 795 mln zł wsparcia w ramach III naboru w kredycie ekologicznym FENG, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Rozpoczęcie przyjmowania wniosków w IV naborze jest planowane na 24 października br.

W III edycji Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększyło alokację z planowanych 660 mln zł do prawie 795 mln zł. Dzięki tej decyzji wsparcie otrzymały wszystkie projekty spełniające kryteria naboru, podkreślił bank.

„W trzecim naborze przyjęliśmy 693 wnioski o łącznej wartości inwestycji 4,26 mld zł i wnioskowanej premii 2,3 mld zł. Wsparcie zostało przyznane wszystkim projektom, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną i formalną. To łącznie 257 przedsiębiorstw. Statystyki rozstrzygniętego naboru potwierdzają, że ta forma wsparcia cieszy się ogromnym zainteresowaniem” – skomentował dyrektor biura w Departamencie Instrumentów Bezzwrotnych BGK Krzysztof Hoffman, cytowany w komunikacie.

Kredyt ekologiczny z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki ma formę instrumentu łączącego wsparcie dłużne z dotacyjnym. Mechanizm wsparcia jest związany z zaciągnięciem kredytu na inwestycję. Przyznana dotacja jest natomiast przeznaczona na spłatę części kredytu, przypomniano.

W porównaniu z poprzednim naborem, widocznie wzrosła wnioskowana kwota dofinansowania – do 2,3 mld zł. W poprzednim naborze na Kredyt ekologiczny było to 1,5 mld zł przy porównywalnej liczbie zgłoszonych projektów. Średnia wartość inwestycji dla zatwierdzonych projektów wyniosła ponad 5,5 mln zł, a średnia wartość przyznanej dotacji to 3 mln zł, podano także.

„Rozpoczęcie przyjmowania wniosków w IV naborze jest planowane na 24 października 2025 r. Planowana pula środków w tym naborze to 350 mln zł” – czytamy także.

Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz podmioty small mid-cap i mid-cap. Kredyt ekologiczny można przeznaczyć na zmodernizowanie posiadanej infrastruktury. Chodzi zarówno o budynki, ale także maszyny i urządzenia. Efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia. Dodatkowy wymóg to minimalna wartość wydatków kwalifikowanych na poziomie 2 mln zł.

