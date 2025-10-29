Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) od 2009 r. uczestniczył w 136 transakcjach eksportowych na 17 rynkach w Afryce, na łączną kwotę ponad 200 mln euro, podał bank.

„Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) finansuje polski eksport i inwestycje od ponad piętnastu lat. W strategii do 2030 roku zakłada przeznaczenie na ten cel 7 mld zł. Aż 17 z 89 rynków, na których wspieramy polskich przedsiębiorców, znajduje się w Afryce. Od 2009 roku uczestniczyliśmy w 136 transakcjach eksportowych na łączną kwotę ponad 200 mln euro. Najwięcej projektów dotyczyło dostaw polskich maszyn rolniczych i górniczych oraz części motoryzacyjnych do Egiptu, Kenii i Algierii” – powiedział dyrektor Biura Ekspansji Zagranicznej BGK Piotr Kuffel, cytowany w komunikacie.

Wśród stosowanych instrumentów wymieniono akredytywy eksportowe, gwarancje bankowe, wykup wierzytelności eksportowych, kredyt dla nabywcy (sovereign finance – kredyt dla rządu państwa afrykańskiego), a najwięcej transakcji dotyczy: maszyn rolniczych, branży motoryzacyjnej, zbrojeniowej, maszyn górniczych, sprzętu specjalistycznego, sprzętu medycznego i leków, żywności i napojów, mebli i wyposażenia oraz branży budowlanej, wskazano w materiale.

W przypadku finansowania sovereign finance, tj. kredytu dla rządu innego państwa, BGK uczestniczy w takiej transakcji bezpośrednio lub wchodzi w międzynarodowe konsorcja. Warunkiem zaangażowania BGK jest udział polskich przedsiębiorców – wykonawców, podwykonawców, dostawców usług i eksporterów w realizacji zlecenia. Do tej pory bank udzielił trzech takich finansowań – wszystkich w Afryce. Łączna wartość kredytów BGK w formule sovereign finance przekracza 145 mln USD, czyli blisko 530 mln zł.

BGK podsumował swoją działalność na tym kontynencie w związku z odbywającą się dziś konferencją „Sukcesy, perspektywy i możliwości rozwojowe dla polskich przedsiębiorstw w Afryce”. Rozmawia na niej o nowych szansach eksportowych i inwestycyjnych; jedną z nich jest udział polskich wykonawców i podwykonawców w afrykańskich projektach infrastrukturalnych.

BGK to należący w całości do Skarbu Państwa bank rozwojowy, wspierający zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Bank inicjuje i rozwija współpracę między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Na koniec 2024 r. aktywa BKG wynosiły prawie 270 mld zł, a kapitał własny niemal 41 mld zł.

Źródło: ISBnews