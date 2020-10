Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wprowadził zmiany do oferty gwarancji z programu COSME, podał bank. Nowe zasady obowiązują z datą wsteczną i obejmują umowy kredytowe zawierane od 6 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.

Polepszone parametry gwarancji spłaty kredytów dotyczą finansowania działalności bieżącej i są uzupełnieniem oferty BGK dla sektora MŚP na czas COVID-19, podano.

„Cieszymy się, że możemy dać polskim firmom kolejne ułatwienie w dostępie do finansowania na prowadzenie działalności w tak trudnym okresie. Zmiany, które wypracowaliśmy wraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, oznaczają, że polski przedsiębiorca ma dostęp do tańszych gwarancji i na lepszych warunkach. To rozwiązanie dla firm MŚP z każdej branży, bez obciążania limitu pomocy de minimis” – powiedział członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński, cytowany w komunikacie.

Zmiany obejmują:

obniżenie prowizji za gwarancję z 1% do 0,7%,

wydłużenie okresu obowiązywania gwarancji z 27 do 39 miesięcy,

wydłużenie okresu odnawiania spłaty kredytu z 5 do 9 lat, podano również.

„W związku ze zmianami przedsiębiorca nie musi podejmować żadnych działań. Natomiast banki kredytujące są zobowiązane do zwrotu części kosztu poniesionego przez przedsiębiorcę ze względu na obniżenie stawki prowizyjnej za udzielenie gwarancji” – podkreślono.

Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki gwarancji, która została udzielona z programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.

