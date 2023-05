Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)wparł inwestycje jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Programie Inwestycji Strategicznych kwotą ponad 63 mld zł, podał bank.

„BGK zrealizował dotąd 5 edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: dwie edycje dla wszystkich samorządów oraz trzy celowane: dla gmin, w których działały państwowe gospodarstwa rolne; dla gmin uzdrowiskowych oraz edycję poświęconą rozwojowi stref przemysłowych. Samorządowcy wnioskowali o dofinansowanie inwestycji z ponad 30 różnych obszarów gospodarczych. Środki z programu przyznano niemal wszystkim JST w kraju. We wszystkich edycjach to w sumie ponad 63 mld zł na ponad 11 tysięcy inwestycji” – czytamy w komunikacie.

Samorządy zrealizowały dotąd 1470 projektów ze wsparciem z programu. Na realizację kolejnych ponad 6000 inwestycji podpisały umowy z wykonawcami. Zakończone dotąd projekty to przede wszystkim infrastruktura drogowa (870 inwestycji) i wodno-kanalizacyjna (ponad 200 inwestycji). Z dofinansowaniem z rządowego programu samorządy realizują też m.in. inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukacyjną, sportową i turystyczną. Do tej pory zrealizowano 170 takich projektów, podano także.

„Jednostki samorządu terytorialnego są dla BGK bardzo ważnym partnerem. Co piąta złotówka naszego zaangażowania kredytowego trafia właśnie do samorządów, to prawie 16 mld złotych na koniec ubiegłego roku. Naszą misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, realizujemy rządowe programy kierowane do samorządów, m.in. Program Inwestycji Strategicznych” – powiedziała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie.

BGK podał, że w ramach zrealizowanego raportu 'Różnorodność polskich samorządów terytorialnych na tle wspólnych wyzwań’ samorządy tego samego szczebla znacznie się różnią pod względem wyzwań, zasobów i potrzeb i warto indywidualne potrzeby JST uwzględniać.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

Źródło: ISBnews