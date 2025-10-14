Biedronka w ramach przygotowań do pełnego startu systemu kaucyjnego zaczęła instalować automaty do zbiórki opakowań dostarczane przez firmę RVM Systems i do końca roku planuje mieć ponad 3 tys. urządzeń, podała sieć. Tempo instalacji – za około dwa tygodnie – wyniesie ponad 200 automatów tygodniowo. Pierwsze urządzenia zainstalowane zostały w sklepach na Śląsku i Mazowszu, a w kolejnych tygodniach recyklomaty będą sukcesywnie montowane w całym kraju, zapowiedziano.

Umowa pomiędzy podmiotami jest największą tego typu umową w Polsce, zarówno pod względem skali, jak i zasięgu projektu, podkreślono w komunikacie.

„Dzięki tym działaniom klienci Biedronki zyskają wygodną możliwość zwrotu butelek i puszek w ramach systemu kaucyjnego. Choć pełna gotowość organizacyjna sieci została osiągnięta już 1 października, w pierwszych tygodniach w obiegu znajdzie się jeszcze ograniczona liczba opakowań oznaczonych logotypem kaucji. Dlatego faktyczne, masowe korzystanie z recyklomatów rozpocznie się stopniowo, a pełną wydolność system osiągnie pod koniec bieżącego roku” – czytamy w materiale.

Każdy recyklomat firmy RVM Systems może przyjąć nawet 60 pojemników na minutę, podano także.

Na koniec czerwca 2025 r. sieć Biedronka liczyła 3 802 placówki. Łączna powierzchnia sklepów wyniosła 2,73 mln m2 na koniec czerwca br. wobec 2,7 mln m2 na koniec marca b.r.

Źródło: ISBnews