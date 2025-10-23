Sieć Biedronka nawiązała współpracę z Kaucja.pl, operatorem systemu kaucyjnego, i wspólnie będą rozwijać i wdrażać rozwiązania ułatwiające klientom zwrot opakowań po napojach, podała spółka. W ramach współpracy Kaucja.pl będzie odpowiedzialna za odbiór zebranych opakowań z placówek Biedronki, ich transport do zakładów recyklingu oraz rozliczenie finansowe całego procesu kaucyjnego, podano.

Dla klientów sieci współpraca z operatorem Kaucja.pl oznacza przede wszystkim wygodę oraz łatwość odzyskania kaucji za zwracane opakowania. Dzięki temu partnerstwu sieć może skutecznie wdrażać system kaucyjny w swoich sklepach. W placówkach Biedronki konsekwentnie instalowane są recyklomaty, które umożliwią szybki i automatyczny zwrot butelek oraz puszek, a sieć dąży do instalacji 3000 recyklomatów do końca br., w czym wspiera ją dwóch producentów maszyn – RVM Systems i TOMRA, podkreślono.

„Współpraca z Biedronką, największym detalistą w Polsce, to przełomowy moment w budowie ogólnopolskiego systemu kaucyjnego. Jako operator systemu Kaucja.pl bierze na siebie kluczową odpowiedzialność za logistykę i rozliczenia – od odbioru milionów zebranych opakowań z tysięcy sklepów Biedronki, przez ich sprawny transport do recyklerów, aż po zarządzanie całym obiegiem finansowym. To partnerstwo w praktyce oznacza, że wspólnie z Biedronką maksymalnie ułatwiamy konsumentom zwrot butelek i puszek. Jest to dla nas potwierdzenie, że cel, dla którego zostaliśmy powołani przez wiodących producentów, czyli stworzenie skutecznego i transparentnego systemu wspierającego ideę gospodarki obiegu zamkniętego, staje się faktem” – powiedział prezes Kaucja.pl – Krajowy System Kaucyjny Piotr Okurowski, cytowany w komunikacie.

„System kaucyjny to duża zmiana dla całego rynku i naszych klientów. Jesteśmy w pełni zaangażowani w jego wdrożenie i gotowi na przyjmowanie opakowań w momencie pojawienia się w sprzedaży produktów objętych kaucją. Nawiązaliśmy współpracę z Kaucja.pl jako jednym z wiodących operatorów, z którym wspólnie będziemy wdrażać system kaucyjny w naszej sieci. Ta współpraca pozwoli nam zapewnić klientom Biedronki wygodne rozwiązania i realnie przyczynić się do zwiększenia poziomu zbiórki i recyklingu opakowań” – dodała dyrektorka ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w sieci Biedronka Agnieszka Koc.

Operator systemu kaucyjnego, taki jak Kaucja.pl, odpowiada za sprawne i zgodne z przepisami funkcjonowanie całego mechanizmu zbiórki i zwrotu opakowań po napojach. W praktyce organizuje on proces odbioru pustych opakowań ze sklepów (zarówno tych zebranych manualnie, które muszą być nieuszkodzone, jak i tych zebranych przez recyklomaty), zarządza rozliczeniami finansowymi z producentami i punktami sprzedaży, a także zapewnia klientom zwrot wpłaconej kaucji za przekazane opakowania z odpowiednim oznaczeniem. Dzięki działalności operatora surowce mogą ponownie trafić do obiegu, wspierając ideę gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniając się do ochrony środowiska, podano.

1 października 2025 r. to data rozpoczęcia systemu kaucyjnego w Polsce, ale na razie trwa okres przejściowy, w którym producenci stopniowo wprowadzają opakowania z oznaczeniem „kaucja”, zaś sklepy wyprzedają dotychczasowe zapasy. Pełne wdrożenie systemu nastąpi etapowo w kolejnych miesiącach, przypomniano.

Kaucja.pl – Krajowy System Kaucyjny, to spółka powołana przez jedenastu wiodących producentów napojów, która jako operator systemu kaucyjnego wdraża efektywne rozwiązania w całym kraju. Celem spółki jest stworzenie skutecznego i transparentnego systemu, łączącego producentów, detalistów i konsumentów w jednym obiegu surowców.

Na koniec czerwca 2025 r. sieć Biedronka liczyła 3802 placówki. Łączna powierzchnia sklepów wyniosła 2,73 mln m2 na koniec czerwca br. wobec 2,7 mln m2 na koniec marca b.r.

Źródło: ISBnews