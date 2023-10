Biedronka otworzyła 29 nowych placówek oraz 30 nowo wyremontowanych sklepów we wrześniu, podała spółka. Od września mieszkańcy 15 województw mogą zrobić zakupy w nowych oraz wyremontowanych sklepach sieci.

We wrześniu Biedronka otworzyła 29 nowych placówek m.in. w woj. pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, zachodniopomorskim, śląskim, małopolskim, dolnośląskim, łódzkim, lubelskim i podkarpackim. Średnia wielkość placówek to około 700 m2, podano.

„Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów, umożliwiając im jeszcze łatwiejszy dostęp do artykułów, których potrzebują. Dlatego tylko we wrześniu otworzyliśmy aż 29 nowych placówek w różnych regionach Polski i zmodernizowaliśmy aż 30, dostosowując je do przyjaźniejszego środowisku naturalnemu, nowoczesnego standardu 3.0. Szukamy też kolejnych rozwiązań, które poprawią komfort naszych klientów, m.in. poprzez wprowadzanie lad tradycyjnych oraz stałe zwiększanie liczby kas samoobsługowych” – powiedział dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka Paweł Stolecki, cytowany w komunikacie.

Biedronka we wrześniu odnowiła 30 placówek, a przebudowy to przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej czy nowy układ przestrzeni w sklepach. Wszystkie sklepy zaprojektowane zostały zgodnie ze standardem 3.0 m.in. z takimi rozwiązaniami jak oświetlenie LED, czy zamykane regały chłodnicze wykorzystujące gaz CO2. W 2022 roku we wszystkich wyremontowanych placówkach sieci Biedronka zmniejszyła średnie zużycie energii o 14% z blisko 48,5 mln kWh do nieco ponad 41,7 mln kWh, redukując tym samym emisję CO2 o 667,3 t CO2eq, podano także.

Spółka podała, że wśród 29 nowych placówek znalazły się również te w formacie ultra-mini, które powstają w przestrzeni miejskiej z dużym natężeniem ruchu, a charakteryzują się niewielką powierzchnią, która wynosi od 200 do maksymalnie 500 m2 i są najczęściej zlokalizowane w biurowcach czy blokach mieszkalnych w środku dużych osiedli.

W I poł. br. sieć Biedronka otworzyła 50 sklepów (37 netto) i przebudowała 164 lokalizacje, zwiększając sieć do 3 432 placówek na koniec czerwca. Łączna powierzchnia sklepów wyniosła 2,42 mln m2 na koniec czerwca br. wobec 2,27 mln m2 rok wcześniej.

Źródło: ISBnews