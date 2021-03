Biedronka otworzyła drugi franczyzowy sklep, podała sieć. Sklep zlokalizowany jest w Różyńcu w województwie dolnośląskim.

„Kolejna franczyzowa placówka sieci Biedronka to dowód na to, że Biedronka chce być blisko lokalnych społeczności. Współpraca na zasadzie franczyzy to ogromne korzyści dla obu stron. Franczyzobiorca, z którym działamy, dostaje od początku pełne wsparcie. Po pierwsze – merytoryczne, ponieważ wyposażamy go w nasze know-how, organizujemy pakiet szkoleń dla wszystkich pracowników, a także bierzemy na siebie kwestie marketingowe oraz logistyczno-zaopatrzeniowe. Dajemy też coś, co trudno wycenić, czyli poczucie stabilizacji, a jednocześnie niezależności” – powiedziała dyrektor rozwoju biznesu w sieci Biedronka Ewa Micińska, cytowana w komunikacie.

Sala sprzedaży nowej placówki to ok. 600 m2, zastosowano oświetlenie typu LED, w środku, jak i na zewnątrz, sklep wyposażono też w ekologiczne urządzenia chłodnicze, działające w oparciu o gaz CO2, podano również.

W 2020 r. spółka otworzyła 129 sklepów, powiększając sieć o 113 sklepów netto, kończąc rok z liczbą 3 115 placówek.

Źródło: ISBnews