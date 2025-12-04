Biedronka przekaże ponad 76 tys. osób – w tym pracownikom sklepów, centrów dystrybucyjnych, biur, a także wybranym grupom współpracowników – specjalne rabaty w formie voucherów do 1000 zł, podała sieć. Łączna wartość dodatkowego benefitu finansowego wynosi prawie 76 mln zł. W sumie w okresie przedświątecznym Biedronka wesprze swoich pracowników rekordową kwotą w wysokości prawie 200 mln zł.

„Vouchery na zakupy są kolejnym elementem bogatego pakietu bożonarodzeniowego, przygotowanego przez sieć Biedronka dla swoich pracowników, na który do tej pory firma przeznaczyła rekordową kwotę prawie 120 mln zł. W ramach świątecznych benefitów pracownicy otrzymali już paczki świąteczne, które obejmują nie tylko ich samych, ale także ich dzieci. Firma przygotowała aż 171 600 paczek, w tym 88 500 dla pracowników oraz 83 100 dla ich dzieci w czterech grupach wiekowych (0-2, 3-6, 7-10, 11-18 lat)” – czytamy w komunikacie.

Dodatkowo pracownicy otrzymali czwarte w tym roku zasilenia e-kodów w kwocie od 610 do 670 zł w zależności od progu dochodowego. Na benefity finansowe, czyli e-kody i vouchery, firma przeznaczyła ponad 131 mln zł. Kolejnym elementem pakietu są przyjęcia świąteczno-noworoczne.

Na koniec czerwca 2025 r. sieć Biedronka liczyła 3802 placówki. Łączna powierzchnia sklepów wyniosła 2,73 mln m2 na koniec czerwca br. wobec 2,7 mln m2 na koniec marca br.

Źródło: ISBnews