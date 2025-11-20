Biedronka przeznaczy blisko 120 mln zł na świąteczne benefity dla pracowników i ich rodzin, podała spółka. Świąteczne paczki trafią do pracowników Biedronki i ich dzieci na początku grudnia.

Na paczki i przyjęcia świąteczne firma przeznaczyła ok. 65 mln zł, na e-kody – 55 mln zł. Łącznie pracownicy otrzymają 171 600 paczek, w tym 88 500 dla pracowników oraz 83 100 dla ich dzieci w czterech grupach wiekowych (0-2, 3-6, 7-10, 11-18 lat). Łączna wartość paczki dla pracownika to ok. 630 zł, a dla dziecka – ok. 360 zł, podano.

„Sieć Biedronka oferuje swoim pracownikom ponad 20 programów socjalnych i benefitów, opartych na 4 filarach: Zdrowie, Rodzina, Edukacja oraz Sport i Rekreacja. Do jednych z atrakcyjniejszych należą tradycyjne benefity w okresie przedświątecznym. Pakiet świąteczny składa się m.in. z paczki świątecznej dla pracownika i jego dzieci. Firma przygotowuje 4 rodzaje paczek dla dzieci w zależności od wieku (0-2 lata, 3-6 lat, 7-10 lat i 11-18 lat). Oprócz paczek, w ramach pakietu świątecznego, pracownicy otrzymują e-kody pracownicze, którymi mogą zapłacić za zakupy w sieci Biedronka, Biedronka Home lub Hebe, oraz fundusze na przyjęcia świąteczno-noworoczne w swoich zespołach” – czytamy w komunikacie.

Na koniec czerwca 2025 r. sieć Biedronka liczyła 3802 placówki. Łączna powierzchnia sklepów wyniosła 2,73 mln m2 na koniec czerwca br. wobec 2,7 mln m2 na koniec marca br.

Źródło: ISBnews