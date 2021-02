Centrum dystrybucyjne w Gorzowie Wielkopolskim stanie się samodzielną stolicą nowego 16 regionu w sieci Biedronka, obsługując ok. 170 sklepów w swoim regionie, podała sieć. W efekcie nastąpi uproszczenie struktur organizacyjnych, czego skutkiem będzie większa wydajność zarządzania sklepami, podkreśla Biedronka.

„Do tej pory Polska podzielona była na 15 regionów logistycznych sieci Biedronka. Od 1 marca br. centrum dystrybucyjne w Gorzowie Wielkopolskim stanie się samodzielną stolicą nowego 16. regionu w sieci Biedronka, obsługując ok. 170 sklepów w swoim regionie. Gorzowski magazyn, zlokalizowany przy ul. Metalowców 6, jest najnowocześniejszym i największym obiektem w sieci” – czytamy w komunikacie.

Nowy region zacznie działać od 1 marca 2021 r., tym samym Centrum Dystrybucyjne pełnić będzie w całości samodzielną funkcję organizacyjną i rozliczeniową w strukturach sieci Biedronka. Otworzone w 2017 roku Centrum Dystrybucyjne w Gorzowie Wielkopolskim obsługiwało do niedawna 173 sklepy z 3 dotychczasowych regionów – Kostrzyna, Koszalina oraz Lubina. Docelowo centrum zaopatrywać będzie placówki na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego, podano także.

„Celem utworzenia oddzielnego regionu jest ujednolicenie struktury w ramach firmy. Dzięki temu przekształceniu będziemy w stanie lepiej i sprawniej reagować na zmieniające się potrzeby klientów. Będziemy również bliżej naszych sklepów, co poprawi jakość ich funkcjonowania i zwiększy satysfakcję z dokonywania zakupów w Biedronce” – powiedział dyrektor operacyjny regionu Gorzów Wielkopolski Wojciech Rudomina, cytowany w komunikacie.

Gorzowskie centrum dystrybucyjne to ponad 31 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej.

„Jego wielkość odpowiada powierzchni gorzowskiego stadionu żużlowego im. Edwarda Jancarza powiększonego dodatkowo o boisko piłkarskie. Codziennie pracuje tutaj ponad 400 osób, czyli tyle co 36 pełnych piłkarskich składów lub 100 drużyn żużlowych. Dbają oni by centrum każdego dnia punktualnie opuszczało ponad 5 800 palet zapakowanych na 59 stale kursujących pojazdów floty. Dostawy do wszystkich 173 sklepów realizowane są kompleksowo, ich punktualność wynosi 91% pomimo tego, że średnia odległość do placówek to aż 183 kilometry” – napisano w komunikacie.

Przy konstrukcji zastosowano rozwiązania zmniejszające wpływ na środowisko, takie jak np. inteligentne systemy oświetlenia dopasowujące światło do poziomu natężenia naturalnego światła. Optymalna temperatura do przechowywania produktów świeżych oparta jest na technologii wykorzystania naturalnych gazów CO2, wskazano w materiale.

System logistyczny Biedronki składa się z 16 centrów dystrybucyjnych liczących łącznie ponad 400 tys. m2 powierzchni magazynowej. Tak rozmieszczona siatka pomaga zapewnić optymalną efektywność łańcucha dostaw do ponad 3 115 sklepów zlokalizowanych w ponad 1 100 miejscowościach na terenie Polski, podsumowano.

W 2020 roku sieć Biedronka otworzyła 129 sklepów, zamknęła 16 i przeprowadziła 267 modernizacji. Na koniec ub.r. sieć Biedronka liczyła 3 115 placówek.

Źródło: ISBnews