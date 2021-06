Biuro Informacji Kredytowej (BIK) i Microsoft podpisały strategiczne porozumienie dotyczące budowania ekosystemu wokół nowoczesnych usług finansowych, wspólnych działań w obszarze odpowiedzialności społecznej, a także partnerstwo w ramach piaskownicy technologicznej BIK HUB, podano w komunikacie.

W pierwszej kolejności Biuro Informacji Kredytowej w chmurze Microsoft Azure wdroży platformę API Management do rozwoju usług i modeli biznesowych. Model chmury dostarczony przez Microsoft zapewni także zgodność wprowadzanych innowacji z wymogami regulacyjnymi oraz pozwoli na bezpieczne oferowanie usług również poza sektorem finansowym, podano.

„Dołączając do grona Innowatorów Polskiej Doliny Cyfrowej, dostrzegamy znaczenie szybkości i technologii w eksperymentowaniu i rozwijaniu nowych usług. Chcemy dzięki kompetencjom ekspertów BIK wspierać rozwój innowacyjnych rozwiązań również poza sektorem finansowym. Wierzymy, że możemy skutecznie wspierać polskie startupy dzięki uruchomieniu nowatorskiego Programu BIK HUB, którego głównym elementem jest „piaskownica” technologiczna” – powiedział prezes BIK dr Mariusz Cholewa, cytowany w komunikacie.

Dodał, że program jest adresowany do wszystkich zainteresowanych podmiotów, które chciałyby za pomocą jednego punktu dostępowego API, uzyskać dostęp do danych z różnych źródeł zewnętrznych, w tym do wybranych danych statystycznych BIK w oparciu o lokalizację.

„To możliwość praktycznego przetestowania swoich prototypowych rozwiązań w bezpiecznym środowisku. Platforma BIK Hub to szansa na weryfikację rzeczywistych potrzeb i reakcji rynku na projektowane rozwiązanie informatyczne. Wartością dodaną uczestnictwa w naszej piaskownicy jest również ocena potencjału biznesowego zgłaszanych pomysłów, a także konsultacje specjalistów na każdym etapie testów” – dodał prezes.

Jak wskazuje Microsoft, wdrożenie rozwiązania w modelu chmury Microsoft Azure oraz wykorzystanie API Management pozwoli na swobodne zarządzanie usługami biznesowymi. Rozwiązanie to pozwoli także na analizę potencjału zgromadzonych danych statystycznych. Daje szansę tworzenia nowych, innowacyjnych modeli usług BIK, kierowanych do partnerów biznesowych z zupełnie nowych segmentów rynku – startupów, czy fintechów tworzących zwinne i nowoczesne usługi dla użytkowników.

„Wspólnie mamy szansę otworzyć branżę na zupełnie nowe modele biznesowe. BIK ma tutaj duży potencjał i myślę, że dzięki temu stanie się jednym z najbardziej innowacyjnych podmiotów na rynku finansowym, dostarczającym środowiska dla fintechów i start-upów. Microsoft z kolei udostępni bezpieczne środowisko chmury Azure, które umożliwi realizację tego projektu” – powiedział dyrektor ds. transformacji cyfrowej w chmurze i członek zarządu Microsoft w Polsce Paweł Jakubik.

Źródło: ISBnews