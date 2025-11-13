Binance ponownie uruchomiło w Polsce usługi pożyczek w stablecoinach oraz handel z dźwignią, podała firma. Polscy użytkownicy będą mogli zaciągać pożyczki oraz otwierać pozycje z wykorzystaniem stablecoinów zgodnych z regulacjami MiCA.

„Cieszymy się, że możemy ponownie udostępnić te popularne funkcjonalności naszym użytkownikom w Polsce – szczególnie w momencie, gdy stablecoiny stają się filarem cyfrowej gospodarki. Rozszerzenie usług to dla naszych klientów więcej możliwości i wygody, a dla nas potwierdzenie zaangażowania w rozwój roli Polski w ekosystemie finansów cyfrowych” – powiedział dyrektor generalny Binance Poland Łukasz Pierwienis, cytowany w komunikacie.

Binance podaje, że powrót usługi w Polsce następuje w okresie dynamicznego wzrostu wykorzystania stablecoinów na całym świecie. Według danych Europejskiego Banku Centralnego rynek stablecoinów w Europie może wzrosnąć z około 230 mld USD w 2025 r. do nawet 2 bln USD do końca 2028 r. Z kolei dane TRM Labs wskazują, że stablecoiny stanowiły około 30% całkowitego wolumenu transakcji kryptowalutowych w pierwszej połowie 2025 r., przy czym łączny wolumen transakcji wzrósł o ponad 80% rok do roku. Równocześnie badanie EY-Parthenon wykazało, że ponad połowa globalnych instytucji finansowych planuje wdrożenie stablecoinów w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wymieniono w materiale.

Binance to globalny ekosystem blockchain, który stoi za największą na świecie giełdą kryptowalut pod względem wolumenu obrotu i liczby zarejestrowanych użytkowników.

Źródło: ISBnews