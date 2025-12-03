BioCam pozyskał 5,1 mln zł nowego finansowania od ośmiu aniołów biznesu, w tym m.in. Dariusza Lenarczyka, rodziny Gibałów, Macieja Ledziona i Winicjusza Filipowa, podała spółka. Spółka ma potencjał, by zamknąć 2026 rok z przychodami na poziomie 2-3 mln zł w całości z segmentu weterynaryjnego, ale docelowo, w perspektywie 2027 r., zamierza też wejść na rynek medycyny ludzkiej. BioCam nie rezygnuje z przeprowadzenia emisji pre-IPO i wejścia na NewConnect w przyszłym roku, ale ostateczną decyzję w tym zakresie uzależnia od sytuacji rynkowej.

Runda z udziałem prywatnych inwestorów wesprze polski medtech w przyspieszeniu procesu uruchomienia produkcji średnioseryjnej i komercjalizacji technologii endoskopii kapsułkowej. Od początku działalności, czyli od 2020 roku, BioCam zebrał łącznie 14,76 mln zł kapitału prywatnego od trzech funduszy VC oraz w sumie dwunastu aniołów biznesu, a także 8,54 mln zł finansowania grantowego z trzech projektów europejskich. W gronie inwestorów spółki znajdują się m.in. Level2 Ventures, Smartlink Partners z grupy JRH, LT Capital z grupy Movens Capital oraz Dawid Urban wraz z grupą prywatnych inwestorów, podano.

„Zamknięcie kolejnej rundy to wejście na jeszcze wyższy poziom gotowości technologicznej i sprawności operacyjnej. Po kilku latach intensywnego R&D przechodzimy płynnie do etapu rozpoczęcia produkcji średnioseryjnej i komercjalizacji. BioCam stał się firmą przygotowaną do skalowania nie tylko w Polsce, ale także na rynkach zagranicznych” – powiedział prezes BioCam Maciej Wysocki, cytowany w komunikacie.

Nowe finansowanie zostanie przeznaczone przede wszystkim na uruchomienie produkcji średnioseryjnej, realizację pierwszych wdrożeń komercyjnych w weterynarii oraz kontynuację prac nad nową generacją kapsułek endoskopowych. Spółka rozwija obecnie urządzenia zdolne do obrazowania nie tylko światłem białym, lecz także wąskim spektrum NBI, co pozwoli na wyraźną poprawę jakości diagnostycznej. Nowa wersja kapsułki osiąga do 30 godzin pracy na baterii (wcześniej 10-12 godzin) oraz rejestruje od 150 do 300 tysięcy zdjęć podczas jednego badania – to kilkukrotnie więcej niż prototypy prezentowane w poprzednich latach. Spółka koncentruje swoje wysiłki na wykorzystaniu potencjału zastosowania weterynaryjnego kapsułki, ale jednocześnie tak znaczący postęp technologiczny otwiera BioCam drogę do certyfikacji wyrobu medycznego i wprowadzenia urządzenia również na rynek medycyny ludzkiej, podkreślono.

Wejście na rynek medycyny ludzkiej to perspektywa 2027 r. Obecnie, z uwagi na szybszy i mniej wymagający proces regulacyjny, spółka przygotowuje się do komercjalizacji na rynku weterynaryjnym. Podpisane zostały już dwie umowy dystrybucyjne: jedna z Vetefarma na rynek włoski, a druga na rynek litewski z GS Grupe, weterynaryjną częścią znaczącego gracza Mediq Lietuva. Finalizowane są również rozmowy dotyczące wyłączności na rynku polskim.

Według aktualnych prognoz w scenariuszu bardzo konserwatywnym BioCam spodziewa się osiągnąć w 2026 r. przychody na poziomie co najmniej 2-3 mln zł, w całości pochodzące z segmentu weterynaryjnego. BioCam zakłada, że pierwsza zafakturowana sprzedaż pojawi się jeszcze w bieżącym roku. Natomiast pełny start komercjalizacji został zaplanowany na przełom stycznia i lutego 2026 r. Spółka przewiduje osiągnięcie rentowności pod koniec 2027 r., z zastrzeżeniem dalszego rozwoju technologicznego i kontynuacji wydatków B+R, które historycznie pochłaniały 90% jej wydatków operacyjnych.

BioCam nie rezygnuje też z przeprowadzenia emisji pre-IPO i wejścia na NewConnect w przyszłym roku, ale ostateczną decyzję w tym zakresie uzależnia od sytuacji rynkowej, podkreślono.

„Od początku plany pojawienia się na giełdzie powiązane były z zamiarem uzyskania dostępu do efektywnego źródła pozyskiwania większego kapitału w bardzo trudnym okresie dla spółek deeptechowych. Nie patrzyliśmy na giełdę jak na opcję exitu ze spółki. W obecnym otoczeniu rynkowym musimy mieć kilka równoległych ścieżek, które pozwolą finansować dalszy rozwój technologii. Dlatego nie wykluczamy też pozostania na ścieżce VC z większym naciskiem na udział inwestorów zagranicznych” – podsumował prezes BioCam.

BioCam to polska spółka deep-tech rozwijająca technologię zdalnej endoskopii kapsułkowej układu pokarmowego.

Źródło: ISBnews