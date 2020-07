Biomed-Lublin rozpoczął proces zawierania z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) umów dostawy osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2 na warunkach ustalonych z Narodowym Centrum Krwi, podała spółka.

„W dniu 3 lipca 2020 r. zawarta została umowa z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Spółka zaprosiła do współpracy wszystkie, tj. dwadzieścia jeden Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Polsce. Przedmiotem umowy jest wytworzenie, kwalifikacja i dostawa osocza ludzkiego zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2 do wytwarzania produktu leczniczego GAMMA anty-SARS-CoV-2 do badań klinicznych” – czytamy w komunikacie.

W ramach umowy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zobowiązuje się do produkcji i badania osocza ludzkiego zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2, zgodnie ze specyfikacją osocza i wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji i kontroli jakości krwi i osocza, zaś Biomed-Lublin zobowiązuje się do odbioru zakwalifikowanego osocza ludzkiego zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2 od Centrum w uzgodnionych wcześniej terminach i zapłaty ceny za osocze, podano również.

Umowy zawierane są w związku z realizacją przez spółkę wraz z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie oraz Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie projektu pn. „Otrzymanie immunoglobuliny ludzkiej z osocza ludzkiego pozyskanego od dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS-CoV-2” w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych dotyczącego minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Celem projektu jest przeprowadzenie badań klinicznych i jak najszybsze opracowanie i wdrożenie do stosowania skutecznej terapii, która jako ratująca zdrowie i życie może być stosowana zarówno u pacjentów ze stwierdzoną infekcją wirusem SARS-CoV-2 jak i/lub osób podejrzanych o infekcję oraz/i narażonych na infekcję tymże patogenem.

„Na potrzeby realizacji projektu emitent potrzebuje ok. 160-200 litrów osocza w jak najszybszym terminie, wobec czego oraz z uwagi na trudności w precyzyjnym określeniu przez Regionalne Centra Krwiolecznictwa i Krwiodawstwa ilości i terminów pozyskania osocza, spółka będzie koordynowała zbiórkę osocza w zakresie ilości i terminów wśród wszystkich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa” – podsumowano.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews