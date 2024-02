Biotts złożył zgłoszenie patentowe w Stanach Zjednoczonych, obejmujące m.in. semaglutyd transdermalny (GLP1), podała spółka. Zgłoszenie dotyczy nośników transdermalnych, umożliwiających aplikację leków przez skórę.

„Niedawno jako pierwsi na świecie skutecznie podaliśmy semaglutyd w formie transdermalnej, otrzymując 10-krotnie wyższe wyniki biodostępności substancji czynnych leku w porównaniu do formy doustnej. Cały czas pracujemy nad formulacją i możliwe jest, że nasz docelowy produkt będzie miał jeszcze większą biodostępność. Semaglutyd to gwiazda globalnej medycyny, regulująca poziom cukru we krwi i wykorzystywana w leczeniu cukrzycy typu 2, otyłości i insulinooporności, a niedługo – także Alzheimera. Teraz Biotts złożył zgłoszenie patentowe na semaglutyd transdermalny oraz pozostałe cząsteczki GLP-1 w USA i planuje wprowadzić na rynek gotowy produkt do końca 2026 r.” – powiedział prezes Jan Hendriks, cytowany w komunikacie.

Zgłoszenie patentowe Biotts dotyczy wszystkich analogów GLP-1, w tym dulaglutydu, wykorzystywanego w leczeniu cukrzycy typu 2, czy tirzeptydu, stymulującego wydzielanie insuliny i niezwykle skutecznego w leczeniu otyłości, wymieniono.

„Co więcej, spółka z pozytywnym wynikiem zakończyła właśnie półroczne badania kliniczne na ludziach nad nośnikami MTC-Y z substancją przeciwcukrzycową – dapagliflozyną. Projekt potwierdził bezpieczeństwo i efektywność nośnika, dzięki czemu przezskórne plastry mogą być testowane z inną substancją przeciw cukrzycy – aktywną insuliną. To efekt niedawno ogłoszonej współpracy biotechu z giełdową spółką Bioton, jednym z ośmiu światowych producentów na skalę komercyjną rekombinowanej insuliny ludzkiej i liderem produkcji insuliny w Polsce” – czytamy także.

Uzyskane dane w trakcie badania MTC-Y potwierdziły, że badany produkt leczniczy jest bezpieczny i dobrze tolerowany oraz nie powoduje żadnych poważnych ani ciężkich działań niepożądanych. Analiza oznaczonych parametrów farmakokinetycznych oraz laboratoryjnych wskazała potencjał terapeutyczny dapagliflozyny, dostarczonej przezskórnie dzięki opatentowanemu nośnikowi MTC-Y.

„To kolejny kamień milowy w dorobku naszej spółki i szansa dla przemysłu farmaceutycznego na zmianę komfortu życia dla milionów pacjentów” – podkreślił CTO spółki Paweł Biernat.

Biotts to spółka biofarmaceutyczna z Wrocławia, powstała w 2018 r. Naukowcy Biotts rozwijają autorskie technologie transportu leków oraz receptury leków w obszarze diabetologii i onkologii. Zespół technologów Biotts opracował autorską technologię otrzymywania uniwersalnego transdermalnego systemu terapeutycznego.

Źródło: ISBnews