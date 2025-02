Bacteromic – spółka zależna Scope Fluidics – rozszerzyła współpracę z BIT Analytical Instruments GmBH – niemiecką firmą należącą do Messer Group, podało Scope Fluidics. W ramach rozszerzenia współpracy BIT wyprodukuje kolejne 10 analizatorów i napełniarek dla systemu Bacteromic. Wartość umowy to ok. 400 tys. euro netto (blisko 1,7 mln zł netto).

„Bacteromic łączy szybkość analizy z niespotykaną na rynku pojemnością informacyjną – aby szybko dostarczyć pełnej informacji potrzebnej do dobrania skutecznej terapii antybiotykowej. Globalny potencjał rynkowy naszego systemu motywuje nas do sprawnego procedowania certyfikacji europejskiej (IVDR) oraz dostarczenia naszego rozwiązania klientom. Nowe urządzenia, których produkcję zleciliśmy będą przeznaczone m.in. do dalszych prac R&D, badań pilotażowych, kolejnych zewnętrznych weryfikacji, oraz udziału w wydarzeniach branżowych i targach. Rozważamy także ich wykorzystanie do pierwszych działań sprzedażowych do dystrybutorów i użytkowników końcowych” – powiedział prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.

W ramach rozszerzenie współpracy BIT wyprodukuje kolejne 10 urządzeń (urządzenie oznacza analizator i napełniarkę). Rozszerzenie współpracy stanowi realizację zaktualizowanych celów w ramach projektu Bacteromic, podkreślono w informacji.

„Rozszerzenie współpracy wpisuje się w działania mające na celu komercyjne wprowadzenia systemu Bacteromic na rynek międzynarodowy. W ramach współpracy nawiązanej w grudniu 2023 r., BIT wyprodukował już dla Bacteromic 10 urządzeń. Zarówno już otrzymane jak i nowo zamówione urządzenia przeznaczone będą do sprzedaży na rzecz przyszłych dystrybutorów lub bezpośrednio do użytkowników końcowych oraz będą mogły być wykorzystywane do dalszych prac R&D, badań pilotażowych, ewaluacji klinicznych oraz kolejnych zewnętrznych weryfikacji systemu Bacteromic, w szczególności w miarę postępu prac R&D nad nowymi produktami czy kontynuacji działań market access (m.in. udziału w targach branżowych, sympozjach, kongresach). Urządzenia wytworzone przez BIT będą wymagały uzyskania certyfikacji zgodnie IVDR, przy czym nie będzie konieczny udział jednostki notyfikowanej” – czytamy w komunikacie.

Szacowane łączne wynagrodzenie BIT za wyprodukowanie 10 nowych urządzeń wyniesie ok. 400 tys. euro netto. Zgodnie z warunkami współpracy, dostawa urządzeń będzie realizowana według bieżącego zapotrzebowania Bacteromic zgłaszanego do BIT. Zarząd zakłada możliwość dalszego rozszerzania współpracy z BIT w przypadku wystąpienia takiego zapotrzebowania w związku z działaniami mającymi na celu komercyjne wprowadzenia systemu Bacteromic na rynek poprzez dystrybutorów, podano.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Spółka w 2023 r. przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW. Wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews