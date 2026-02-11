BNP Paribas Bank Polska zakończył proces „czyszczenia” bazy klientów i po przejściowym spadku ich liczby oczekuje pozytywnych dynamik w tym obszarze, poinformował prezes Przemysław Gdański. Instytucja chce pozyskiwać klientów na rachunki przede wszystkim organicznie. Ponadto zarząd uważa, że zaproponowany poziom dywidendy wspiera wzrostowe cele banku.

„Wielokrotnie mówiliśmy w zeszłym roku o tym, że wprowadzimy systematyczny proces czyszczenia naszej bazy klientowskiej. Ten proces spowodował spadek nominalnej liczby klientów, ale dobrą wiadomością jest to, że zakończyliśmy taki systematyczny proces z końcem 2025 r. i tego typu operacji nie będziemy prowadzić w kolejnych kwartałach. To powinno pozytywnie wpłynąć na dynamikę, jeśli chodzi o ilość pracujących z nami klientów” – powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.

Strategia banku zatytułowana „Accelerate 2030” przewiduje pozyskanie 1 mln netto klientów w jej horyzoncie.

„Odchodzimy systematycznie od pozyskiwania klientów w płatnych kanałach, w których uczestniczą pośrednicy. Nie mówię tu o kredytach hipotecznych, tylko o rachunkach bieżących. Wierzymy, że nasza jakość, oferta produktowa i technologie są wystarczające do tego, żeby pozyskiwać klientów przede wszystkim organicznie” – wskazał prezes banku.

W kwestii relacji kosztów do dochodów zarząd widzi dalszy potencjał do poprawy. „Naszym celem strategicznym na rok 2030 jest zejście z tym wskaźnikiem poniżej 38%” – przypomniał Gdański.

Z kolei poziom kosztu ryzyka wyniósł 19 pkt bazowych za pełen rok.

„Mamy trwale bardzo niskie koszty ryzyka kredytowego. Natomiast w strategii Accelerate 2030, która jest strategią silnie wzrostową, dopuszczamy wzrost kosztu ryzyka do średniego poziomu w okolicach 40 punktów bazowych, jako efekt zwiększonej produkcji aktywów kredytowych” – zaznaczył prezes BNP Paribas.

W odniesieniu do zaproponowanego poziomu dywidendy Gdański wskazał, że zarząd BNP Paribas BP uważa, że poziom 50% jednostkowego zysku jest właściwy.

„Pozostawienie połowy zysku w bazie kapitałowej banku będzie czynnikiem wzmacniającym; […] przede wszystkim umożliwiającym realizację celów wzrostowych” – podkreślił Gdański.

Wcześniej BNP Paribas Bank Polska podał, że będzie wnioskować do walnego zgromadzenia akcjonariuszy o podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 50% zysku jednostkowego banku za 2025 rok.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 167,5 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews