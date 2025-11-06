BNP Paribas Bank Polska patrzy z optymizmem na wolumeny kredytowe, szczególnie w obszarze kredytów hipotecznych, poinformowali przedstawiciele zarządu.

„Wolumeny kredytowe wzrosły we wszystkich segmentach w III kwartale i ten wzrost napawa nas optymizmem. Zakładamy, że złapaliśmy wiatr w żagle, szczególnie w obszarze kredytów hipotecznych” – powiedział prezes Przemek Gdański podczas konferencji prasowej.

W prezentacji bank podał, że sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła wartościowo w III kwartale o 359% r/r i 91% kw/kw.

„Bank wraca na ścieżkę wzrostu we wszystkich segmentach rynku kredytowego, zarówno w bankowości detalicznej, jak i dla przedsiębiorstw, przy czym notujemy wzrosty finansowania obrotowego i inwestycyjnego” – dodał wiceprezes i CFO Piotr Konieczny.

Wiceprezes zwrócił także uwagę, że w III kw. liczba tzw. pozwów frankowych spadła o 47% r/r (do 335 wobec 634 w III kw. 2024 r.).

„To pozwala z optymizmem patrzeć na wielkość odpisów z tym związanych” – wskazał.

Szef banku przyznał również, że nie spodziewa się wojny cenowej w zakresie prowizji od kredytów hipotecznych.

„Myślę, że rynek wypracuje poziom równowagi, akceptowalny zarówno dla kredytobiorców, jak i banków” – podkreślił.

Zgodnie ze słowami prezesa, bank patrzy w przyszłość z optymizmem.

„Cieszy, że drgnęły wyraźnie wolumeny […]. Wierzymy, że przychody prowizyjne również wrócą na właściwą trajektorię” – podsumował.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 167,5 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews