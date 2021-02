BNP Paribas Bank Polska jest w trakcie prac nad przygotowaniem nowej strategii na lata 2022-2024, którą planuje ogłosić w II półroczu 2021 r., podał bank.

„Rok 2021 jest też ostatnim rokiem horyzontu strategii ‚Fast Forward’. Mając to na uwadze, bank jest w trakcie prac nad przygotowaniem nowej strategii na lata 2022-2024. W prace zaangażowany jest szeroki zespół, co przekłada się na jeszcze większe dopasowanie strategii do realiów banku oraz wyzwań stojących przed poszczególnymi obszarami. Ogłoszenie strategii planowane jest na II półrocze 2021 r.” – czytamy w raporcie rocznym.

Bank wskazał, że nowe realia zmusiły go do analizy obecnej strategii pod kątem jej dalszej zasadności.

„Zupełnie inne otoczenie rynkowe odbiło się na wynikach banku i całego sektora, lecz w opinii zarządu nie zdewaluowało kluczowych celów strategicznych. Należy jednak zaznaczyć, że istotność poszczególnych kierunków strategicznych uległa zmianie, co znalazło odzwierciedlenie w planach na rok 2021” – czytamy dalej.

Bank zapowiedział, że będzie skupiał się na budowie wizerunku atrakcyjnej instytucji, przyjaznej środowisku i odpowiedzialnej społecznie.

„Wykorzysta przy tym swoją istotną pozycję w ekosystemie gospodarczym, aby w pełni zaangażować się we wdrażanie inicjatyw europejskiego ‚nowego zielonego ładu’. Bank będzie dążył do osiągniecia pozycji pierwszego wyboru w finansowaniu zrównoważonego rozwoju, w tym przede wszystkim transformacji energetycznej. Działania te będą wspierać również budowę silniejszej, lepiej rozpoznawalnej marki, w której wartości wpisana jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Równolegle, dużo uwagi zostanie poświęcone dalszej poprawie satysfakcji klientów, co ułatwi wzmacnianie lojalności, a długoterminowo przełoży się na dalszą poprawę rentowności. Bank będzie kontynuował wysoką aktywność we wspieraniu rozwoju kobiet w ramach struktur banku oraz promowaniu różnorodności na wszystkich szczeblach organizacji” – wymieniono także w raporcie.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 119,58 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews