BNP Paribas Bank Polska szacuje wpływ ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, umożliwiającej klientom zawieszenie wykonania umów o kredyt hipoteczny udzielonych w złotym na wynik w skali od ok. 700 mln zł do ok. 915 mln zł, podał bank. Zarząd banku zatwierdził rozpoznanie 700 mln zł w lipcu 2022 r.

„Przy założeniu, że od 50% do 65% klientów uprawnionych do złożenia wniosku o zawieszenie skorzysta z tej możliwości, szacowany łączny negatywny wpływ na wynik banku może wynieść od ok. 700 mln zł do ok. 915 mln zł. Zarząd Banku zatwierdził rozpoznanie 700 mln zł w lipcu 2022 r.” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie bank szacuje, że dodatkowe wpłaty na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców mogą wynieść ok. 50 mln zł i zostaną zaksięgowane w II półroczu 2022 r. Szacunek ten bazuje na udziale w rynku portfela kredytów mieszkaniowych brutto, w przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni, oraz zakładając że żaden z kredytodawców nie zostaje zwolniony z wniesienia składki, podano także.



„Bank ma świadomość, że przyjęte założenia odzwierciedlają subiektywną ocenę banku i są obarczone wysokim stopniem niepewności. W związku z powyższym założenia te podlegają weryfikacji. Bank będzie informował o rzeczywistym wpływie ustawy na wyniki banku w raportach okresowych” – zakończono w informacji.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 131,78 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews