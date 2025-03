Boosteroid ogłosił uruchomienie nowego środowiska IT w Polsce, we współpracy z firmą Polcom, podała spółka. Planuje dalszą rozbudowę swojej infrastruktury w Polsce w latach 2025-2026.

„Kooperacja z polskim data center przyczyni się do znaczącej poprawy jakości rozgrywki oraz podniesienia wydajności dla użytkowników w Polsce, Ukrainie oraz w innych krajach regionu CEE. Boosteroid obsługuje jedną z największych infrastruktur sprzętowych opartych na GPU, zapewniając platformę gamingową w chmurze dla ponad 6 mln użytkowników w Europie, Ameryce Północnej i Południowej” – czytamy w komunikacie.

Obecnie Boosteroid działa w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej i Europie, a jego użytkownicy pochodzą z ponad 170 krajów na całym świecie. Około 5% z nich to użytkownicy z Polski. Korzyści płynące z tej inwestycji odczuje łącznie około 15% wszystkich graczy korzystających z platformy gamingowej. Firma planuje w przyszłości dalszą rozbudowę swoich zasobów w Europie Środkowo-Wschodniej, wskazano dalej.

„Uruchomienie wysokowydajnego środowiska serwerowego w centrum danych w Polsce, to kluczowy krok w naszej strategii rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska jest dynamicznie rozwijającym się rynkiem gamingowym, z silnie zaangażowaną społecznością graczy. Lokalna obecność Boosteroid oznacza lepszą jakość usług i wzrost liczby użytkowników. Uruchomienie nowej infrastruktury w jednym z najbezpieczniejszych data center w tej części Europy, zapewniającym odpowiednie środowisko dla serwerów wysokiej gęstości mocy, oznacza istotną redukcję opóźnień, co przełoży się na płynniejszą rozgrywkę w wymagających tytułach multiplayer i AAA” – powiedziała senior VP Infrastructure z Boosteroid Antonina Batova, cytowana w komunikacie.

Firma planuje dalszą rozbudowę swojej infrastruktury w Polsce w latach 2025-2026, zapowiedziano także.

„Konkretny wpływ na opóźnienia w rozgrywce zależy od wielu czynników, w tym lokalizacji geograficznej gracza, warunków sieciowych i wydajności środowiska IT. Dzięki nowej infrastrukturze serwerowej w Polsce gaming w chmurze stanie się jeszcze bardziej płynny, dostępny i przede wszystkim wydajny. Średnia latencja dla graczy Boosteroid w Polsce wynosiła dotąd 15-20 ms – po udostępnieniu nowego środowiska serwerowego w Polcom Data Center może ona spaść nawet do 5 ms. To ogromny benefit dla każdego gracza ceniącego sobie płynną rozgrywkę online” – dodał key account manager w Polcom Daniel Gołda.

Boosteroid to największy na świecie niezależny dostawca gier w chmurze, obsługujący 27 centrów danych i jedną z największych globalnych sieci sprzętowych opartych na GPU.

